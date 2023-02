Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 21-årige mand, der i kølvandet på en skudepisode mandag aften blev sendt på Rigshospitalet i kritisk tilstand, var ikke den eneste, der blev affyret skud imod.

Der blev ligeledes skudt mod en anden person, der dog ikke blev ramt, oplyser Københavns Politi til B.T. og uddyber, at der er tale om en 38-årig mand.

Foreløbigt er der ikke meget nyt at berette om skyderiet, der fandt sted på Jægersborggade på Nørrebro et par minutter over 20 mandag aften.

Politiet har tidligere meldt ud, at man efterforsker sagen bredt – og at bølgen af blodige knivoverfald, der den seneste tid har hærget København, her indgår.

Flere af knivstikkerierne trækker tråde til det københavnske bandemiljø.

Ifølge B.T.s oplysninger drejer det sig mere specifikt om en konflikt mellem to grupperinger af unge på Nørrebro og Nordvest. Den ene med tilhørsforhold til Nordvest, mens den anden udspringer fra området omkring indre Nørrebro.

Det er dog endnu uvist, om mandagens skudepisode har forbindelse til konflikten.

Umiddelbart efter skyderiet rykkede politiet talstærkt ud til området, hvor efterforskere ligeledes var til stede i Mjølnerparken.

Ikke langt herfra blev en person anholdt, men denne er siden blevet løsladt, da det viste sig, at pågældende ikke havde noget at gøre med hændelsen.

Der er ikke sket yderligere anholdelser i sagen siden, oplyser Københavns Politi tirsdag eftermiddag.

Lyt til B.T.s kriminalredaktions nye podcast 'På Fersk Gerning' her (eller der hvor du normalt lytter til podcast):