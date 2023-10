En 16-årig dreng er mandag blevet anholdt efter en af weekendens tre alvorlige knivstikkerier i København.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mere konkret drejer det sig om det knivstikkeri, der fandt sted natten til søndag ved Lergravsparken på Amager.

Her fandt politiet en 18-årig mand, der var blevet ramt af flere knivstik, men uden livstruende skader.

Dagen forinden blev også en 15-årig dreng stukket med kniv på Strøget i Indre By. Han kom alvorligt til skade, men er uden for livsfare.

Og senest søndag klokken 17.39 indgik endnu en anmeldelse om, at en 33-årig mand var blevet stukket med kniv. Denne gang på Slotsgade på Nørrebro. Også han er uden for livsfare.

Ifølge politiet er der på nuværende tidspunkt ikke nogen indikationer på, at episoderne har noget med hinanden at gøre.

»Der er heller ikke nogen indikationer på, at knivstikkerierne har forbindelse til den aktuelle bandekonflikt, men det er endnu for tidligt at slå helst fast,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Københavns Politi oplyser desuden, at de meget gerne hører fra vidner, der kan have set noget af relevans for de tre sager.

