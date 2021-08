Endnu en gang har en dansker anmeldt et muligt stenkast på E65-vejen.

Det svenske politi kan dog endnu ikke bekræfte stenkastet, da de ikke har haft mulighed for at undersøge det nye mulige tilfælde. Det fortæller politikommissær Ewa Gun-Westford til B.T.

»Vi har fået en anmeldelse fra en dansk bilist, men personen valgte at køre til Ystad for at nå færgen til Bornholm,« siger Ewa Gun-Westford.

Politiet venter derfor på at blive kontaktet endnu en gang af den danske bilist, når vedkommende er nået frem til Bornholm.

»Vi bliver nødt til at få afklaret, om der er tale om et stenkast eller ej. Vi skal have billeder og tale med de involverede, før vi kan konkludere noget,« lyder det fra politikommissæren.

Hun fortæller samtidig, at hun opfordrer folk til at stoppe op og få løst anmeldelsen med det samme ved fremtidige hændelser.

Det mulige stenkast kan bringe antallet op på 118 stenkast på den svenske motortrafikvej.

Det svenske politi vil fortsat være til stede og synlige ved E65.