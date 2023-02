Lyt til artiklen

Det er ikke en gang 24 timer siden, at de seneste knivstikkeri fandt sted.

Nu er endnu en ung mand blevet stukket ned.

Københavns Politi er rykket talstærkt ud til Buskager i Vanløse.

Her er en 17-årig mand blev stukket med kniv.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

»Han er svært tilskadekommen og bragt til hospitalet,« skriver politiet.

Det kun omkring 24 timer siden, at det seneste knivstikkeri fandt sted i Hovedstaden. Her blev en anden 17-årig dreng stukket ned på Sigurdsgade på ydre Nørrebro. Manden blev stukket flere gange, han blev ved midnat meldt uden for livsfare.

Siden december sidste år har der været en lang række knivstikkeri i København.

Opdateres …