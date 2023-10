Godt nok sad han ved siden af sin forsvarer og var bevogtet af tre fængselsbetjente i uniform.

Men 36-årige Martin Thomas Jensen forekom alligevel meget alene, da hans ankesag i denne uge blev indledt i Østre Landsret.

Her vil han forsøge at få omstødt den dom til tidsubestemte forvaring, som byretten i Glostrup for et år siden idømte ham for utallige voldtægter og hårdhændede seksuelle overgreb i årevis mod tre tidligere kærester.

Ved den foregående nævningesag i Glostrup havde han synlig opbakning fra familiemedlemmer og sin daværende kæreste.

Hun omfavnede og kyssede ham trofast ved retsmøderne, hvor hun sad på første række, og kortvarigt kunne lade ham få et par sekunders intimitet med hende, når han blev ført ind og ud af retslokalet af fængselsbetjentene.

Og som vidne vidnede hun dengang for hans uskyld ved at forsøge at overbevise nævningetinget om, at det var med hendes fulde forståelse og samtykke, at parret havde et voldsomt sexliv.

Hun accepterede angivelig fuldt ud både at blive bundet, slået og udnyttet seksuelt.

Undervejs havde mandens forsvarer i byretten afspillet en snes af de flere hundrede videooptagelser fra den tiltaltes mobiltelefon, hvor han dyrkede meget hård SM-sex med sin kæreste – tilsyneladende efter indbyrdes forståelse.

Men ganske kort efter domsafsigelsen tog kvinden mod til sig – og kontaktede selv politiet for at anmelde ham for talrige voldtægter begået mod hende også.

Da havde hun netop besøgt ham i besøgslokalet i Vestre Fængsel, hvor han angivelig truede med at slå to af sine tidligere kærester ihjel, efter at de havde vidnet mod ham i retten.

Det har nu ført til en separat tiltale mod den 36-årige mand, som skal behandles ved byretten i Glostrup efter nytår.

Men forinden er den seneste kæreste igen også indkaldt som vidne i ankesagen, hvor hun nu formentlig vil vidne imod ham.

Nævningetinget i Glostrup fandt Martin Thomas Jensen skyldig i at have voldtaget sine tre tidligere kærester igen og igen i årene 2012-2020.

Retten forkastede hans forklaring om, at der blot var tale om voldsom og smertefuld BDSM-sex, som han ikke kunne undvære og ikke havde grund til at tro, at de unge kærester ikke accepterede.

Dog erkendte han, at han i nogle tilfælde havde udsat kvinderne for både vold og trusler. De var alle tre kun 19-20 år, da de indledte deres forhold med den lidt ældre mand.

Den nu 36-årige mand blev først anmeldt til politiet, et år efter at forholdet til den seneste af de tre kærester var endt. Voldtægtsanmeldelsen kom, dagen efter at Familieretshuset havde afgjort, at han havde ret til fortsat at se parrets lille datter.

Der er afsat 11 retsdage til ankesagen i landsretten, hvor der efter planen vil falde dom i begyndelsen af december.