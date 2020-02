Så er der nyt i den meget omtalte sag om vold mod 17-årige Marcus Alexander Aroli fredag aften.

Det var en gruppe på ni personer, der overfaldt Marcus Alexander Aroli på Albertslund Station. Han fik flere slag i ansigtet, mens hans grædende lillesøster så på.

På Facebook skrev han i går om episoden, og hans indlæg er søndag formiddag delt ikke mindre end 5.300 gange.

Marcus Alexander Aroli fortalte i sit indlæg, at han fik en knytnæve banket midt i ansigtet og flækket sin overlæbe. Da han forsøgte at flygte, fik han igen en knytnæve i hovedet, og han faldt om, mens hans grædende lillesøster så det hele ske.

Marcus Aroli efter overfaldet Foto: PRIVATFOTO

'Jeg kunne have været død,' skrev han på Facebook om episoden.

Vagtchef hos Vestegnens Politi Brian Holm fortæller, at der tidligt søndag morgen er anholdt en af de eftersøgte gerningsmænd for vold mod Marcus Alexander Aroli.

»Kl. 04.04 bliver en eftersøgt anholdt på sin bopæl. Han er sigtet for at begå vold og skal i løbet af søndagen i grundlovsforhør,« siger vagtchefen.

Marcus Alexander Aroli skrev på Facebook, at det var en cirka med 15-årig dreng med sort og krøllet hår, der helt uprovokeret gav ham det første slag i ansigtet.

Han forsøgte at gå væk fra situationen med sin lillesøster under armen, men de nåede ikke langt.

Overfaldet fortsatte længe, og på et enkelt tidspunkt, mens han lå ned på jorden på perronen, forsøgte han at beskytte sig selv ved at slynge sin pose med fire øl efter den fyr, der var ved at trampe ham i hovedet.

Vagtchef Brian Holm oplyser, at det ikke er den unge mand bag første slag, der er blevet anholdt. Det er en anden fra gruppen, der stod bag overfaldet.

»Det er en 17-årig, der er sigtet for vold,« siger Brian Holm.

TIP B.T.: Kender du også til vold på Albertslund Station, så kontakt B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Han vil heller ikke vil udtale sig om, hvorvidt den anholdte har indvandrerbaggrund.

»Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Brian Holm.

Moren Claudia Aroli oplyste lørdag aften til B.T., at sønnen er 'rimelig traumatiseret' og aldrig vil hen på stationen igen.

»Han vil ikke ud ad døren, og han siger, at han aldrig nogensinde skal på en station igen. Han er rimelig traumatiseret,« fortæller hun.

17-årige Marcus Aroli Foto: PRIVATFOTO

Vagtchef Brian Holm, vil du også advare mod at tage hen på Albertlunds Station om aftenen?

»Det er har jeg ikke nogen holdning til,« siger vagtchefen.

Kan du oplyse, hvor tit der egentlig sker overfald på Albertslund Station?

»Jeg kan ikke oplyse, hvor tit der sker overfald på netop Albertslund Station. Men jeg kan fortælle, at der denne weekend har været syv overfald hos Vestegnens Politi,« lyder det fra Brian Holm.