En tysk familie blev revet fra hinanden på et splitsekund i 2016, da de kom kørende under en bro på den fynske motorvej.

Ukendte gerningsmænd stod klar og kastede to betonklodser på 30 kg og to mindre sten ud fra brorakværket.

Én af de tunge klodser ramte bilen med den tyske familie og dræbte moderen på stedet.

Faderen blev invalideret, mens deres 5-årige søn slap uden de større fysiske skader.

Sagen sendte dengang chokbølger gennem det danske land – især fordi man ikke kunne finde gerningsmændene – men nu fortæller Fyns Politi, at man har en gruppe af unge drenge i sit søgelys.

Det skriver TV 2 Fyn.

»Vi har kørt en intensiv efterforskning siden august 2016, og vi er nået dertil, hvor vi har fået oplysninger om en gruppe unge mennesker fra Tarup-området, som kunne være interessante i efterforskningen«, fortæller Jack Liedecke, der er politikommissær ved Fyns Politi, til mediet.

Politikommissær fortæller, at man er i gang med at afhøre drengene og tage deres dna-profiler, men at man ikke har anholdt eller sigtet nogen.

Dna-profilerne er interessante, da der er en række sager i området fra 2011 til 2017 – både stenkast og hærværksforhold – som har et dna-match.

Jack Liedecke vil ikke fortælle, hvor mange drenge, det drejer sig om, og er også tilbageholdende med at kalde det et gennembrud i sagen.