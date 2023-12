Den fjerde person, der udover de tre anholdte personer i Danmark, er blevet anholdt i dagens terroraktion, er en 57-årig mand.

Ifølge B.T.s oplysninger blev han anholdt i den hollandske havneby Rotterdam tidligere torsdag. Det oplyser hollandske pressekilder til B.T.

Manden er ifølge oplysninger fra det hollandske politi normalt bosiddende i Rotterdam.

Ifølge de hollandske myndigheder blev han anholdt på officielt begæring af myndighederne i Tyskland i forbindelse med efterforskningen af det formodede terrornetværk fra Danmark.

På et pressemøde torsdag eftermiddag ved Politigården i København oplyste chefpolitiinspektør og operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, PET, Flemming Drejer, at dagens terroranholdelser i Danmark havde sammenhæng med et terrornetværk, der efter politiets opfattelse også omfatter flere sigtede i Holland.

Heriblandt den person, der tidligere torsdag var blevet anholdt i Rotterdam.

PETs operative chef ønskede på pressemødet ikke at oplyse, hvor mange sigtede i udlandet, der var tale om, eller i hvilke lande.

Flemming Drejer ønskede heller ikke at komme med nærmere oplysninger om, hvad de eventuelle mål eller motiver for de involverede personer kan være.

»Men der er tråde til bandemiljøet, til den forbudte bande LTF (Loyal to Familia, red.), personer der opholder sig i Danmark og i udlandet,« lød det fra den operative chef i PET.

I samme forbindelse oplyste han, at politiet bevogtningsmæssigt »er opmærksomme på jødiske lokaliteter«.

Det ventes, at de tre anholdte i Danmark senere torsdag vil blive fremstillet i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling.

Politiet har på forhånd meldt ud, at man af hensyn til den fortsatte efterforskning vil bede om, at de planlagte grundlovsforhør kommer til at foregå for såkaldt dobbelt lukkede døre – altså hvor både sigtelserne og de sigtedes forklaringer kommer til at være hemmelige for pressen og resten af offentligheden.

I Holland kan den 57-årige anholdte fra Rotterdam blive tilbageholdt i op til 48 timer, før han efter reglerne skal stilles for en dommer. Og det vil i givet fald under alle omstændigheder komme til at ske for lukkede døre, så offentligheden ikke får nærmere kendskab til detaljerne fra retten.