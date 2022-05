Intet tyder på, at der blev begået noget kriminelt i sagen om den 13-årige pige, der forsvandt fra København i slutningen af april.

Det oplyser Københavns Politi, der har efterforsket sagen, til Ritzau:

»Den 19-årige mand, som blev anholdt i Belgien, er efterfølgende blevet løsladt og er ikke sigtet for noget strafbart,« lyder det.

Den 13-årige pige blev fundet i god behold i Belgien i begyndelsen af maj.

Af hensyn til hendes familie ønsker politiet ikke at gå yderligere i dybden med sagens indhold.

Politiet ønsker heller ikke at gå ind i, hvad den 19-årige blev sigtet for, da han i første omgang blev anholdt i Belgien.

Den 13-årige pige forsvandt en fredag morgen i slutningen af april, da hun var på vej i skole på Amager i København med sin storesøster.

De to var sent på den, så storesøsteren løb i forvejen.

Da den 13-årige ikke vendte hjem fredag eftermiddag, alarmerede en urolig familie politiet. Det viste sig, at hun slet ikke var mødt op i skolen.

Siden blev der igangsat en omfattende og intensiv efterforskning for at finde hende, og hun blev efterlyst internationalt.

Efter hun blev fundet, fortalte lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling, i en pressemeddelelse, at man fra et tidligt tidspunkt havde 'set mod udlandet, fordi der var en række indikationer på, at hun havde forladt landet og var i god behold':

»Det fik vi heldigvis bekræftet her til aften (3. maj, red.), da vi i tæt samarbejde med vores belgiske kolleger kunne spore pigens lokation til et lokaltog,« sagde han.

Sagen trak stor opmærksomhed i de danske medier og på de sociale medier.

»I en efterforskning som denne kan det være ødelæggende, hvis vi for tidligt lægger os fast på ét spor – både i vores efterforskning og i det, som vi fortæller offentligheden om vores fremskridt. Derfor håber jeg på forståelse for, at det har været nødvendigt at holde efterforskningskortene meget tæt i denne sag,« forklarede Brian Belling i den forbindelse.