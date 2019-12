Den anholdte kvinde i sagen om to efterladte børn kræves mandag eftermiddag varetægtsfængslet.

Det sker i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi. Kvinden er 54 år.

Østjyllands Politi oplyser på et pressemøde mandag eftermiddag, at den anholdte kvinde er i familie med børnene, men hun er formentlig ikke mor til de to små børn.

Samtidig er politiet ikke sikre på, om de to børn er søskende.

Pigen skydes til at være cirka et år gammel. Hun blev fundet siddende i en klapvogn iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små, hvide prikker og en blå hue. Vis mere Pigen skydes til at være cirka et år gammel. Hun blev fundet siddende i en klapvogn iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med små, hvide prikker og en blå hue.

Den anholdte kvinde er sigtet efter straffelovens paragraf 213, der omhandler vanrøgt samt en paragraf, der handler om at efterlade person eller personer i hjælpeløs tilstand.

To personer er desuden blevet frihedsberøvet i sagen. Det skyldes, at politiet er ved at undersøge, om de befinder sig lovligt i Danmark. I den forbindelse undersøger politiet muligheden for, om sagen har med menneskesmugling at gøre.

Det undersøges samtidig, om de to personer, der blev frihedsberøvet i Ølgod, har en familiær relation til børnene.

Østjyllands Politi forklarer på pressemødet, at de har forskellige teorier om de efterladte børn.

Den efterladte dreng skydes af politiet til at være cirka toethalvt år. Han blev fundet iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke. Vis mere Den efterladte dreng skydes af politiet til at være cirka toethalvt år. Han blev fundet iført grønne støvler, bordeaux bukser og en mørk jakke.

»Vi lægger os ikke fast på noget, men vi kan ikke komme det nærmere,« siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi, ved pressemødet.

Den 54-årige kvinde blev anholdt i en lejlighed i det centrale Aarhus.

Østjyllands Politi har gennemført en intensefterforskning for at finde børnenes forældre, siger de på pressemødet, ligesom de har gennemgået overvågningsmateriale omkring Park Allé i Aarhus, hvor børnene blev fundet.

Her har de endnu ikke fundet materiale, der viser den 54-årige kvinde efterlade de to børn.

Den 54-årige kvinde er sigtet efter disse paragraffer Straffelovens paragraf 213: 'Den, som ved vanrøgt eller nedværdigende behandling krænker sin ægtefælle, sit barn eller nogen hans myndighed eller forsorg undergiven person under 18 år eller en i opstigende linie beslægtet eller besvogret, eller som ved modvillig at unddrage sig en ham over for nogen af de nævnte personer påhvilende forsørgelses- eller bidragspligt udsætter dem for nød, straffes med fængsel indtil 2 år.' Straffelovens paragraf 250: 'Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.' Kilde: Danskelove.dk

Østjyllands Politi oplyser desuden ved pressemødet, at de to børn efter omstændighederne har det godt:

»Børnene er overført til familiecentret hos Aarhus Kommune. Deres adfærd er normal for deres alder, men de er selvfølgelig påvirkede af det, der er sket med dem. De opholder sig sammen på et opholdshjem for små børn.«

Politiet har forsøgt at kommunikere med børnene ved hjælp af en tolk, men uden held.

Østjyllands Politi takker ved pressemødet for de mange henvendelser, som de har fået i sagen. De opfordrer fortsat til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde frem til børnenes identitet og familie.