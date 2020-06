Tyske efterforskere vil nu selv teste en 13 år gammel DNA-prøve i sagen om forsvundne Madeleine McCann.

Helt konkret drejer det sig om en spytprøve, som portugisiske efterforskere fandt i den ferielejlighed, hvor den lille pige forsvandt i 2007.

Det skriver Sky News.

Men siden det kom frem, at den hovedmistænkte i sagen er en 43-årig tysker ved navn Christian B., har portugisiske efterforskere ikke kunnet finde en sammenhæng mellem den mistænktes DNA og selve spytprøven.

Madeleine McCann var tre år gammel, da hun forsvadt i 2007. Foto: Metropolitan Police Handout. Vis mere Madeleine McCann var tre år gammel, da hun forsvadt i 2007. Foto: Metropolitan Police Handout.

Derfor vil de tyske myndigheder nu selv foretage en ny test af prøven, da man fra tysk side vil have egne resultater, fordi spytprøven betegnes som et vitalt spor i efterforskningen.

Men der er bare ét problem. Portugisisk politi vil ikke udlevere prøven.

Det skyldes blandt andet, at den tyske anklager i sagen Hans Christian Wolters er kommet med kritik af den portugisiske efterforskning.

I sidste uge beskyldte han nemlig det portugisiske politi for stadig at tro, at Madeleine McCanns forældre var ansvarlige for datterens forsvinden i 2007, selv om portugisisk politi stoppede med at mistænke forældrene i sagen tilbage i 2008.

I 2012 besøgte detektiver fra Scotland Yard den portugisiske efterforskning med henblik på at få lov til at genteste en hårprøve fra samme ferielejlighed.

Men også dengang blev det et 'nej' fra myndighederne i Portugal.

Christian B. sidder lige nu fængslet for at have voldtaget en 72-årig amerikansk turist tilbage i 2005 - en voldtægt, der fandt sted på det præcis samme ferieresort, som Madeleine forsvandt fra to år senere.

Den mistænkte tysker har 17 domme bag sig - blandt andet for voldtægt, overgreb på mindreårige, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud og narkotikabesiddelse.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden. Vis mere 43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden.

Han skulle angiveligt have begået mere end 30 pædofile overgreb. Alle inden for en radius af godt og vel 60 kilometer fra det hotel i Portugal, hvor Madeleine McCann blev bortført fra.

Onsdag eftermiddag kom der nyt i Maddie-sagen, da en tysk anklager i sagen om den britiske piges forsvinden fortæller, at han har 'konkrete beviser' for, at hun er død. Det kan du læse mere om HER.