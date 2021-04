Tom Hagen, der er anklaget for mord, siges at have mødt den it-kyndige 'kryptoman' kort før Anne Elisabeth Hagens forsvinden.

Det skriver TV 2 Nyheter.

B.T. har tidligere fortalt historien om, Tom Hagen der 28. april 2020 blev anholdt af politiet og sigtet for at have dræbt Anne-Elisabet Hagen - hans kone gennem 49 år.

Anholdelsen skete, halvandet år efter at den 68-årige kvinde forsvandt sporløst fra ægteparrets hjem på Sloraveien i Lørenskog øst for Oslo.

Og nu er der nyt i sagen. For både Hagen og kryptomanden, en mand i 30erne, der bor i Østlandet, har tidligere sagt, at de ikke havde mødtes i flere måneder før Anne-Elisabets forsvinden.

Dog mener politiet, at de nu kan dokumentere, at de har mødtes flere gange på tidspunkter omkring på Anne-Elisabets forsvinden. Det fortæller anonyme kilder TV 2 Nyheter.

Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Ifølge efterforskningsledelsen har Hagen og manden i 30erne har haft regelmæssige møder fra sommeren 2017 til efteråret 2018. Politiet mener, at det drejer sig om et sted mellem 12 og 15 møder i alt.

Den såkaldte 'kryptomand', som ellers hele tiden har benægtet at have noget med sagen at gøre, er derfor anklaget for medvirken til frihedsberøvelse.

Ifølge Dagbladets oplysninger tog 'kryptomanden' kontakt til Tom Hagens selskab Tom Hagen Eiendom AS for at foreslå en forretningsidé.

En forretningsidé, der handlede om at udvinde Bitcoins, og som 'kryptomanden' ønskede, at Tom Hagen skulle finansiere.

Tom Hagen skulle angiveligt have afvist 'kryptomanden', der dog ikke accepterede afvisningen og derfor efterfølgende dukkede uanmeldt op hos Tom Hagen gentagne gange.

Der har derfor været flere hypotester i sagen.

I første omgang formede politiet, at Anne-Elisabet var blevet bortført, idet familien modtog et krav om løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta.

Siden har politiet dog ændret hypotese og mener, at hun er blevet dræbt – og at Tom Hagen og den mystiske 'kryptomand' har samarbejdet til drabet.