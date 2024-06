For 28 år siden blev syv-årige Roujan Ismaeel fundet dræbt i en baggård i Rådmandsgade på Nørrebro.

Først nu har Københavns Politi identificeret den formodede gerningsmand, der har været mistænkt i sagen i mange år.

Igen er det ved hjælp af de nye og forbedrede dna-analyser, der har ført til gennembruddet i sagen.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at den formodede gerningsmand døde i 2012, hvilket har fået dem lukke sagen om drabet på den syv-årige.

Roujan Ismaeel blev fundet dræbt i en baggård i Rådmandsgade på Nørrebro om eftermiddagen tirsdag den 13. juni 1995. Indtil nu har sagen om drabet på hende været uopklaret.

»Vores tanker er selvfølgelig med Roujans familie, og jeg håber, at beskeden om denne udvikling kan bringe en smule fred til dem,« siger leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, i pressemeddelelsen.

Den formodede gerningsmand har været mistænkt i drabssagen igennem en årrække, oplyser politiet.

Det er først nu gennem nye DNA-resultater, at det samlede bevisgrundlag har været tilstrækkeligt til, at anklagemyndigheden har valgt at lukke sagen og anser den for opklaret.

»Vi stopper aldrig med at efterforske i de uopklarede drabssager. De bliver jævnligt taget frem og gennemgået, hvor vi ser på nye vinkler, uopdyrkede hypoteser eller som i dette tilfælde, om fornyet behandling af spor kan give nye resultater,« siger Brian Belling og fortsætter:

»Hvis den identificerede mand havde været i live, ville anklagemyndigheden have tiltalt ham for drabet. Da det kun er domstolene, som kan finde en person skyldig, kan vi ikke endeligt konkludere et skyldsspørgsmål herfra. Men vi anser sagen som opklaret,« lyder det.

Ifølge politiet har det ikke været muligt at knytte den formodede gerningsmand til andre uopklarede sager.

»I Københavns Politi har vi særdeles dygtige efterforskere, som går på arbejde hver dag for at sikre retfærdighed for ofre og deres efterladte. Nu lukker vi denne sag, men vi fortsætter ufortrødent med de andre,« siger Brian Belling.

Det er anden gang inden for kort tid, at Københavns Politi har fået et gennembrud i en ældre drabssag. For nogle måneder siden førte et dna-match til, at politiet kunne anholde og siden tiltale en 53-årig mand for drabet på Hanne With, der blev dræbt i 1990.

Sådan fandt politiet dna-sporet fra Roujans tøj

Ifølge Københavns Politi blev der fundet dna på et stykke af Roujan Ismaeels tøj. Flere gange er sporet blevet testet, men uden det har givet resultater, der var brugbare.

I slutningen af 2023 anmodede efterforskningen i Københavns Politi Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut om at få lavet fornyede DNA-undersøgelser af udklip fra Roujan Ismaeels tøj. Ved disse undersøgelser blev der konstateret mandligt DNA. Her bad efterforskningen så om en såkaldt y-kromosomal DNA-profilanalyse af materialet fra Roujan Ismaeels tøj.

Med faderen Rzgar Ismaeel forrest og i midten bæres den myrdede 7-årige Roujans kiste ind på Vestre Kirkegårds islamiske del lørdag den 24. juni 1995.

De sidste mange år har den højeste sandsynlighed ved match på denne type af DNA-sammenligninger været 386. For nylig er der kommet en ny beregningsmetode, som giver mulighed for en sandsynlighed på mere end 100.000.

Da den formodede gerningsmand døde i 2012, har det ikke været muligt at lave en DNA-test på ham. I stedet er der fundet DNA fra ham på to jakker og en pung, som blev sikret i forbindelse med en anden sag for år tilbage.

Den y-kromosomale DNA-profil sikret fra Roujans Ismaeels tøj blev sammenlignet med DNA-profilerne sikret fra den mistænktes jakke og pung, og denne sammenligning viste et match.

Ifølge politiet er den nye beregningsmetode blevet godkendt af Den Danske Akkrediteringsfond, der betyder, at beviser som dette kan føres ved retten.

Denne beregningsmetode og de øvrige beviser i sagen førte til anklagemyndighedens beslutning om at lukke sagen som opklaret.