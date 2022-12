Lyt til artiklen

Tidligere på dagen blev tre anholdt i drabssagen fra Mogenstrup – nu er samlet syv personer blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De fleste er løsladt efter endt afhøring, men der er stadig tre anholdte i politiets varetægt – to mænd og en kvinde.

Tidligere mandag meldte politiet ud, at en person var mistænkt for at stå bag den forbrydelse, der søndag kostede en 34-årig rockerlærling livet.

Han blev opfordret til at melde sig selv, ellers ville politiet bringe både navn og billede. 20 minutter senere var han anholdt.

I den seneste pressemeddelelse oplyser politiet, at han blev anholdt sammen med en kvinde. De blev truffet i et boligområde i nærheden af gerningsstedet.

Den mand, som er mistænkt for at stå bag selve drabet – og som var efterlyst tidligere – forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af tirsdag ved Retten i Næstved.

Den anden mand bliver mandag aften fremstillet i grundlovsfør. Det fremgår ikke, hvad de øvrige anholdte er sigtet for. Hvad motivet til drabet menes at være, er også uvist.

»Vi er tilfredse med, at anholdelserne er sket forholdsvis kort efter drabet,« skriver politikredsen i meddelelsen.

»Vi er af den opfattelse, at de tidlige anholdelser virker konsekvente i bandemiljøet, og på samme tid kan det give borgerne tryghed i at vide, at de anholdte personer nu er væk fra gaden.«

