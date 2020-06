9. maj 2020 blev Eddie Karl-Johan Christensen dræbt i Nordjylland, og efterfølgende blev hans 11 måneder gamle hund Rocko meldt savnet.

En måned senere har man nu fundet frem til hunden.

Det skriver Nordjyske.

Hunden er fundet død på en ejendom på Rendborgvej nordvest for Frederikshavn, hvor Nordjyllands Politi i snart en måned har efterforsket intenst for at finde spor efter drabet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Til Nordjyske bekræfter Politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi, at hunden Rocko er fundet død og begravet på den ejendom, som tilhører de tre personer, som politiet har varetægtsfængslet for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Der er tale om en kvinde og to mænd som er varetægtsfængslet.

På ejendommen befandt sig ud over to efterforskere fra politiet, to teknikere, to arkæologiske eksperter fra Moesgaard Museum samt en rendegraver.

»Vi var der for at foretage yderligere undersøgelser af gerningsstedet - og blandt andet også for at søge efter hunden. Det var også en af grundene til, at vi var der. Det er et ret stort sted, og derfor har vi været til stede med jævne mellemrum,« siger politikommissæren.

Hvordan hunden er død, kan politikommissæren ikke fortælle før, den har været igennem en retsmedicinsk undersøgelse.

Han understreger, at hunden lå begravet, og at den i hvert fald ikke har begravet sig selv.