Den 32-årige mand, der er sigtet for bortførelse og flere voldtægter af en 13-årig pige, har frivilligt forlænget sin varetægtsfængsling.

Det oplyser den 32-åriges forsvarsadvokat, Karina Skou, til B.T. og understreger, at hun ikke har yderligere bemærkninger lige nu.

Hvis ikke manden havde forlænget frivilligt, ville han skulle have mødt i Retten i Næstved torsdag. Her skulle en dommer have taget stilling til, om han fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

Den 32-årige har siden 17. april siddet varetægtsfængslet i bortførelsessagen, som han har erkendt sig delvist skyldig i. Det er fortsat uvist, hvad det nærmere er, han erkender, og hvad han bestrider i sigtelsen mod ham i den sag.

Den 32-årige mand blev kort efter varetægtsfængslingen også sigtet for drabet på Emilie Meng i 2016 samt for et overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november sidste år. Disse forhold har han nægtet sig skyldig i.

Karina Skou oplyser til B.T., at hun heller ikke har yderligere bemærkninger til, om noget skulle have ændret sig i forhold til, hvordan han forholder sig til de rejste sigtelser.

Det stod allerede klart, at selv hvis den 32-årige skulle møde i retten 11. maj, ville en dommer ikke skulle vurdere, om der var grundlag for at fængsle ham i de to nye sager. Det oplyste anklager Susanne Bluhm i sidste uge.

Det var 15. april, at den 13-årige pige klokken 11.30 forsvandt efter at have færdiggjort en avisrute ved Kirkerup. Det eneste spor fra hendes forsvinden var hendes cykel, taske og mobiltelefon, der blev fundet i vejkanten kun få kilometer fra hendes hjem.

Et døgn senere lykkedes det politiet at finde frem til hende på en adresse i Korsør, hvor den 32-årige mand blev anholdt og sigtet i sagen.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: