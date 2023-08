Selvom at bomben kun fungerede delvist, anrettede detonationen skade for knap to millioner kroner. Episoden udspandt sig ved mobiltelefon-forretningen Drop 'N Fix på Magleby Torv i Dragør kort efter midnat 6. marts i år.

Kilder med indsigt i sagen, vurderer at detonationen var kulminationen på et opgør i det kriminelle miljø.

En 23-årig mand er sigtet i sagen og skal sidst i august i retten, hvor han ventes at ville tilstå.

Sagens retsmødebegæring beskriver, hvordan den sigtede sammen med en eller flere medgerningsmænd i perioden op til sprængningen anskaffede 4,77 kilo dynamit, der blev anvendt til at konstruere bomben.

Den 1. marts omkring klokken 11.57 blev bomben fragtet fra Sverige til Danmark i en VW Golf, der kørte via Øresundstunnellen. Her blev bomben kørt til en adresse i Kastrup.

Omkring midnat 6. marts blev bomben hentet af gerningsmændene, der i en BMW kørte til Magleby Torv, hvor bomben blev placeret ved Drop N' Fix-butikken.

Omkring klokken 00.25 skete detonationen, hvor det ifølge retsmødebegæring kun var en del af bombens dynamit, der detonerede.

Efterfølgende blev først tre personer anholdt, og 1. juli blev yderligere en mand anholdt i sagen. Han er nu løsladt.

Ud over den 23-årige er yderligere en mand fængslet og sigtet i sagen. Hans sag vil blive afgjort efterfølgende.

