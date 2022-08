Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 80-årig mand, der er sigtet for at have forsøgt at dræbe en 75-årig kvinde med en kniv, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi til Ritzau.

Manden blev anholdt torsdag morgen efter knivstikkeriet, der fandt sted på en adresse på Thurøgade i den centrale del af Odense.

I begyndelsen var det begrænset, hvad Fyns Politi kunne oplyse om sagen, der blev beskrevet som 'en hændelse'.

Senere torsdag kom det frem, at en 80-årig mand var blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Den forurettede kvinde er i øjeblikket indlagt på Odense Universitetshospital med svære skader. Hun er dog uden for livsfare, melder Fyns Politi.

Opdateres...