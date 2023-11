Flere gerningsmænd har natten til tirsdag begået voldsomt hærværk på McDonalds-butikken i Viby. Og nu har politiet indledt en efterforskning.

Den skal blandt andet afdække, hvorvidt sagen har relation til en anden hærværkssag.

Det oplyser Østjyllands Politi i torsdagens døgnrapport.

Tirsdagens hærværk skete omkring klokken 02.

Her knuste de ukendte gerningsmænd en dør ind til restauranten, hvorefter hærværket fortsatte indenfor.

Flere info- og computerskærme blev ligeledes knust.

Politiet mener, at hærværket er politisk motiveret, skriver de i døgnrapporten.

Og samtidig undersøger de, om hærværket har en sammenhæng med en tidligere sag.

I begyndelsen af november blev en McDonalds-restaurant udsat for groft hærværk, hvor restauranten havde fået knust størstedelen af deres facaderuder.

Også her ville politiet undersøge, hvorvidt hærværket var politisk motiveret.

Af hensyn til efterforskningen kan de dog ikke oplyse yderligere om teorien for det politiske motiv.

Restauranter i Odense, Slagelse og Glostrup har også været plaget af hændelser den seneste tid.

I Odense blev restauranten angrebet med rotter, ligesom der er blevet sluppet skadedyr løs i Slagelse og Glostrup, skrev Sjællandske Medier 4. november.

Også i udlandet er der lignende hændelser. De er alle sammen kommet i kølvandet på, at McDonald's Israel for nogle uger siden oplyste, at man havde givet tusindvis af gratis måltider til israelsk militærpersonale.