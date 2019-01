Siden det norske politi offentliggjorde bortførelsen af Anne-Elisabeth Hagen, har de fået adskillige interessante tip.

Det er 74 dage siden, at kvinden, som er gift med en af Norges rigeste mænd, forsvandt fra sit hjem i Fjellhamar i Lørenskog.

Politiet i Norge har oplyst, at familien har modtaget krav om løsepenge og alvorlige trusler. I al hemmelighed er sagen blevet efterforsket indtil onsdag.

Politiet har siden onsdag modtaget intet mindre end 500 tips om Anne-Elisabeth Hagens kidnapning. Det indebærer også flere tips fra udlandet.

De mange tips handler især om forskellige skjulesteder, hvor kvinden kan befinde sig.

Som noget helt nyt er en mystisk cyklist også identificeret, da cyklisten selv meldte sig til politiet fredag eftermiddag via tipstelefonen.

Politiet havde nemlig to overvågningsvideoer fra ægtemanden Tom Hagens arbejdsplads, som politiet offentliggjorde for nyligt, hvor man kan se to sortklædte personer samt en cyklist.

Og det er altså den cyklist, der nu er fundet.

Manden blev afhørt fredag aften og menes ikke at have noget med sagen at gøre.

Politiet vil heller ikke komme nærmere ind på, hvem vedkommende er.

De andre to personer på overvågningsvideoerne har endnu ikke meldt sig.

Det meddeler politiinspektør Tommy Brøske i Øst Politidistrikt i Norge.