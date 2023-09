Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser nu med et nyt billede den 29-årige Kirsten Marie-Henriksen, der flygtede fra en psykiatrisk afdeling på Sct Hans i Roskilde den 9. september.

Hun beskrives som: cirka 155 cm, alm./spinkel af bygning, med langt lyst hår.

Kirsten Marie-Henriksen blev i 2021 dømt for drabet på en 61-årig mand i Solrød Strand.

Ved Retten i Roskilde lød straffen på 12 års fængsel.

En dom, hun fik for 14. februar samme år med en ildrager og en askeskovl samt flere knytnæveslag og spark at have frarøvet den midaldrende mand livet.

Den dengang 28-årige kvinde erkendte i retten vold med døden til følge, men da retten afsagde sin dom, valgte hun at modtage den.

Hun blev ydermere fundet skyldig i at have overfaldet en souschef på pensionatet Mette Marie, der ligger i Vanløse, i februar 2019. Mindst én gang bed hun souschefen i armen.

En del af sagen var også, at kvinden tilbage i 2017 dyrkede fem cannabisplanter på en adresse i byen Midvágur på Færøerne.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.