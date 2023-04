Lyt til artiklen

‘Planen er, at de skal kidnappes. Og får I dem ikke med, skal de skydes på stedet. Det skal bare være så brutalt som muligt. En, to skal dø. Intet er op til nogen selv. Det er os, der styrer.’

Så voldsomt lød budskaberne fra to hemmelige profiler over den krypterede tjeneste Sky.

Chatbeskederne endte med at blive til virkelighed, da tre unge mænd 17. november 2020 blev lokket i et dødeligt baghold på parkeringspladsen foran Meny i Kalundborg. To mistede livet, mens den tredje på mirakuløs vis overlevede.

Men hvem gemte sig bag de to profilnavne, og var det de samme, som planlagde det dødelige baghold på parkeringspladsen?

»Det bliver et rungende ja. Svaret er soleklart. Det kan ikke blive tydeligere,« slog anklager Anja Lund Liin fast under sin afsluttende procedure torsdag ved Retten i Holbæk.

Kort forinden havde hun bragt et nyt bevis på banen.

Blikket faldt hurtigt hen på de to mænd og tidligere LTF-medlemmer på henholdsvis 31 og 33 år, der lige nu er tiltalt for at have planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i det, som politiet mener, er et hævndrab, der bunder i en konflikt mellem bandegrupperingerne LTF og Sydkystgruppen. Begge nægter de sig skyldige og påstår frifindelse.

I retten har de hver især forklaret, at de på tidspunktet for drabene ikke længere havde noget med LTF at gøre. Den ene »frygtede for sit liv,« mens den anden »følte sig taget i røven« af LTF. Den ene har påstået, at han aldrig selv har haft en Sky-telefon, mens den anden har forklaret, at han kun lånte den, når folk skulle have fat på ham.

Anklager Anja Lund Liin henviste dog til det nye bevis i sagen, som knytter den 31-årige tiltalte tættere på en af de to krypterede telefoner.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

En sprogforsker er nemlig af politiet blevet bedt om at stemmesammenligne 15 lydfiler, man har foretaget af den 31-årige, og hvor nogle af filerne er fra den krypterede telefon. Her var konklusionen, at det bekræftede hypotesen og med sandsynlighed var den samme person på lydoptagelserne.

Foruden sprogforskeren har anklageren også fremlagt en lang række beskeder skrevet fra de to profiler, der vidner om meget personlige oplysninger, der kan knytte profilerne tættere på de tiltalte.

»Det kan ikke være skrevet af andre end dem. Den skal man altså længere ud på landet med. Selvfølgelig er det deres telefoner,« lød det fra Anja Lund Liin.

Også et mastekort er et afgørende bevis på, at de to profiler knytter sig til de tiltalte. For begge telefoner er et utal af gange blevet registreret samme tid og sted, som de tiltalte har befundet sig ved.

»Det er ikke 'måske' deres telefoner. Det ER deres telefoner,« slog anklageren fast.

Sagen fortsætter fredag, hvor de to tiltaltes forsvarer skal procedere.

