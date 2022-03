Det var en yderst mærkværdig hændelse, der udspillede sig onsdag.

Her troppede en 24-årig mand op på politigården i Aarhus og meldte sig selv.

Han fortalte i den forbindelse, at han havde brændt en scooter af i Universitetsparken.

Derfor kørte en patrulje afsted og undersøgte forholdet. De fandt hurtigt ganske rigtigt den udbrændte scooter på det sted, som den 24-årige udpegede.

Men hvorfor skulle scooteren brændes?

Den 24-årige mand fortalte, at han var nyansat som pakkebud, og at han onsdag morgen havde været frustreret over tekniske problemer med scooteren.

I frustration havde han derfor sat ild til den, og både scooter og flere pakker var brændt.

Det resulterede i, at den 24-årige blev anholdt og sigtet for groft hærværk.