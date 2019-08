Interessen for at se de flotte deltagerskibe i kapsejladsen Tall Ships Races i Aarhus er så voldsom, at politiet nu må true med bøder.

Advarslen gælder de mange lystsejlere, der forsøger at sejle helt tæt på de store skibe.

Ifølge Stiften.dk har Østjyllands Politi alene torsdag og fredag måtte standse og forklare 25 bådejere, at de ikke måtte sejle helt ind til deltagerskibene i industrihavnen i Aarhus for at kunne studere de imponerende skole- og øvelsesskibe.

»De er med stor sandsynlighed blot nysgerrige. Det er hr. og fru Danmark, der gerne vil have sig en oplevelse. Men blandt de gæstende skibe er der fartøjer, som har status som flådefartøjer, og der bliver altså nødt til at være kontrol med, hvem der nærmer sig dem,« siger politiassistent Jan Hem fra Østjyllands Politi til avisen.

Politifolkene er blevet så trætte at igen og igen at skulle afvise nysgerrige lystsejlere, at man nu direkte truer med bødeforlæg, der i værste fald kan op op i 6.000 kr., hvis man sejler ind på havnens forbudte områder, hvor man også kan komme til at genere skibstrafikken.

For at kunne patruljere effektivt i havnen har politiet under Tall Ships Races lånt en hurtiggående gummibåd af Hjemmeværnet.

Lørdag eftermiddag oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi til B.T., at der - trods truslen om det modsatte - foreløbig ikke er blevet udskrevet udskrevet bøder til lystbådesejlere, der er kommet for tæt på.

»Den eneste bøde, som vi har udskrevet, var til en person, der sejlede så hurtigt, at båden planede (hvor skroget løftes delvist ud af vandet, red.), hvor det ikke var tilladt,« oplyser vagtchefen.

The Tall Ships Races, der har deltagelse af skibe med besætninger fra ca. 30 forskellige nationer, slutter søndag.