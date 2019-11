'I den nordiske modstandsbevægelse laver vi ikke hærværk.'

Sådan skriver organisationen Den Nordiske Modstandsbevægelse på deres hjemmeside i kølvandet på, at en af gruppens ledende medlemmer onsdag blev sigtet for groft hærværk

Den 38-årige mand er sigtet for - sammen med en 27-årig medskyldig - at stå bag groft hærværk på Østre Kirkegård i Randers natten til den 9. november, hvor 84 jødiske gravsten blev overhældt med maling.

Men nu nægter gruppen altså hårdnakket at have noget som helst med hærværket at gøre.

'Ikke nok med at det er amoralsk at ødelægge privat ejendom, så er det også et dårligt signal at sende til den almene befolkning, hvilket også vil sige, at det er dårlig propaganda,' skriver Den Nordiske Modstandsbevægelse på deres hjemmeside.

De understreger desuden, at ingen af organisationens aktivister står bag hærværket.

Den Nordiske Modstandsbevægelse kritiserer medierne for at implicere gruppen i sagen, selvom der ifølge dem ikke er nogen beviser for, at hærværket har noget med dem at gøre.

Politiet mener dog alligevel, at der har været nok beviser til at sigte henholdsvis den 38-årige og 27-årige mand for groft hærværk.

Begge er sigtet efter paragraf 266b, der også er kendt som racismeparagraffen, da politiet har en formodning om, at mændene specifikt har villet håne jøder på baggrund af deres religion.

Mændene blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Begge nægtede sig skyldige i anklagen.

Hærværket, som mændene er sigtet for, har samlet set udløst skader for cirka 100.000 kroner.

Det er politiets opfattelse, at hærværket er begået for at nedværdige eller forhåne en bestemt befolkningsgruppe.