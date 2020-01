Fire mænd er blevet dømt for at have chikaneret Jakob Ellemann-Jensen ved aktion på hans hjemmeadresse.

En trailer fuld af affald blev i maj 2018 tømt på daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) matrikel i Birkerød.

Der var tale om chikane og en krænkelse af politikerens husfred, mener Retten i Lyngby, der har idømt fire mænd bøder for ugerningen.

De fire er medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse, der beskriver sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

Aktionen hos Jakob Ellemann-Jensen, der i dag er formand for Venstre, havde ifølge organisationen et miljøpolitisk sigte.

I skraldebunken var placeret et skilt med påskriften:

"Den Nordiske Modstandsbevægelse holder dig ansvarlig for den politik, som føres i vores kommune og i vort land!"

"Da du er ansvarlig for, at hele vort land flyder i skidt, fylder vi hermed din bopæl med skidtet. Skidt må tage skidt."

De fire tiltalte har hver fået ti dagbøder à 750 kroner. Tre af mændene accepterede bøderne, mens den fjerde ikke mødte op i retten.

Hvis han ikke betaler dagbøderne, skal han i stedet i fængsel i ti dage.

For et par måneder siden blev Den Nordiske Modstandsbevægelse genstand for stor opmærksomhed i forbindelse med en anden sag om kriminalitet.

To af bevægelsens medlemmer blev dengang sigtet og varetægtsfængslet for hærværk begået blandt andet mod en jødisk gravplads i Randers.

Mens motivet i den sag efter politiets opfattelse var racistisk, gik anklagen i sagen om aktionen mod Jakob Ellemann-Jensen alene på chikane.

Bevægelsen har på sin egen hjemmeside dokumenteret aktionen hjemme hos den daværende miljø- og fødevareminister.

På sin hjemmeside skrev Den Nordiske Modstandsbevægelse i maj 2018:

- De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen må på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske tilgang til naturen, som mennesker har.

- Uden det nationalsocialistiske syn på mennesket som en del af naturen med et unikt ansvar for at tage hånd om naturen vil menneskeheden på sigt gå under.

/ritzau/