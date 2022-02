Han nåede kun at være løsladt i knap en uge, før han igen endte i politiets søgelys. Og nu er en 24-årig mand fra Vejle atter bag tremmer.

Tirsdag har han nemlig været et smut forbi Dommervagten ved Københavns Byret, hvor man altså har fundet grundlag for fængsling i en sag, der blandt andet handler om 54 bolsjer.

Der er selvsagt ikke tale om helt almindelige bolsjer.

Manden er nemlig sigtet for med henblik på videreoverdragelse at have været i besiddelse af 54 såkaldte THC-bolsjer – altså cannabisbolsjer – samt 91,9 gram hash og 124,6 gram skunk.

Desuden er han sigtet for i københavnsområdet at have været i besiddelse af yderligere 58 gram hash, som skal være blevet solgt videre til en række ukendte personer for et samlet beløb på 2.900 kroner.

Den unge mand erkendte sig skyldig i det første forhold og da også delvist det næste. Nogle af pengene, som han havde på sig ved anholdelsen, var dog hans egne – dem havde hans mor givet ham til togbilletter, forklarede han under grundlovsforhøret.

Her berettede han ligeledes, hvordan han tirsdag var taget til hovedstaden for at lave nogle »hurtige penge«. Planen var, at han fra klokken 13 til 19 skulle sælge hash for en person, som han ikke havde noget nærmere kendskab til.

Og at han for arbejdet ville blive betalt 200 kroner i timen.

Da politiet snuppede ham ved 18.30-tiden ud for Joe & The Juice på Købmagergade, havde han solgt cirka 40 gram, fortalte han. Udover mellem 400 og 500 kroner, som ifølge hans udsagn var hans egne, stammede pengene, man fandt på ham, fra salget.

Manden blev i sidste uge idømt tre måneders ubetinget fængsel ved Retten i Kolding for salg af hash. Samme dag kunne han dog kalde sig en fri mand, fordi han allerede havde afsonet to tredjedele af straffen.

I dommervagten blev det dog besluttet, at han i hvert fald de kommende 13 dage skal være varetægtsfængslet, fordi man fandt grund til at frygte, at han på fri fod vil begå lignende kriminalitet.

Den 24-årige har i øvrigt også en tidligere dom fra 2019 omhandlende euforiserende stoffer.