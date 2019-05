I retten livebloggede TV2 Øst vidneforklaringer. Men det skulle have været forbudt, siger Højesteret.

TV2 Øst skulle ikke have haft lov til at liveblogge vidners og tiltaltes forklaringer i en omfattende røverisag henover efteråret og vinteren. Sådan lyder det i en ny kendelse fra Højesteret.

Men den beslutning har nyhedschef på TV2 Øst Anders Riisgaard svært ved at forstå. Han fortæller, at mediet selvfølgelig tager afgørelsen til efterretning, men han mener, at kendelsen efterlader spørgsmål.

- Jeg mener helt generelt, at der bør være åbenhed, og jeg synes, at det er lidt betænkeligt, for hvor går grænsen så?

- Må man udgive en artikel, om hvad der foregået i retten om formiddagen, som et vidne skal ind og læse om eftermiddagen. må man referere noget om aftenen, hvis der kommer vidner de næste dage? Det kan hurtigt blive en gråzone, siger Anders Riisgaard.

I en liveblog opdaterer medier typisk løbende - minut for minut - og detaljeret. I afgørelsen finder Højesteret, at liveblogging, hvor tiltaltes og vidners forklaringer gengives detaljeret og samtidigt under et retsmøde, som udgangspunkt er forbudt.

Det strider ifølge retten imod retsplejeloven, da vidner skal afhøres hver for sig, og at vidner ikke må høre forklaringer fra andre vidner.

Der er dog ikke grundlag for at forbyde en journalist "som almindelig reportage også under retsmødet at skrive om sagen og formidle indtryk af de afgivne forklaringer, uden direkte at gengive, alt hvad der er forklaret," lyder det fra retten.

Spørgsmål: På det punkt er man vel ikke blevet begrænset af denne kendelse?

- Vi vil jo så benytte os af de greb. Men man kan sige, hvad må vi så sige i en artikel? Hvor detaljeret må vi så gå i en artikel, vi laver senere på dagen? Det kan jeg godt være lidt betænkelig ved, hvis de skal ind og redigere i det, som vi laver på det niveau, siger Anders Riisgard.

I den konkrete sag blev fem ud af seks tiltalte dømt skyldige for en lang række hjemmerøverier. Adskillige vidner afgav forklaringer i retten - blandt andet om gerningsmændenes signalement og anvendte fremgangsmåder.

Sagen varede 14 dage, og TV2 Øst livebloggede fra alle retsmøder på nær to, fremgår det af kendelsen.

