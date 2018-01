Her er et overblik over tidligere sager med efterladte eller dræbte spædbørn.

* 2016: En nyfødt pige findes i en affaldsskakt af en gårdmand i Værebroparken i Bagsværd. Den lille pige bliver bragt til Rigshospitalet og overlever.

* 2015: Et spædbarn findes i en pose mellem to containere i Ballerup. Det drejede sig om en nyfødt, som efter omstændighederne havde det godt.

* 2014: Et spædbarn findes i et buskads ved Aarhus Sygehus. Pigen er påklædt og i god behold.

* 2013: En nyfødt pige bliver fundet i en plastikpose under en busk i Farum. Hun er afkølet, men uden for livsfare.

* 2013: Nedkølet barn bliver fundet i København, men er uden for livsfare. Pigen er omkring en uge gammel.

* 2011: En kvinde finder et nyfødt barn i en plastikpose i Maribo. Drengen bliver bragt til hospital og overlever.

* 2011: En nyfødt baby bliver fundet død i Søndersø ved Viborg. Barnet var lidt for tidligt født og vejede omkring to kilo. Undersøgelser har slået fast, at barnet var i live ved fødslen.

* 2009: I et buskads ved Hee Skole i Ringkøbing bliver et spædbarn fundet. Barnet bliver opdaget af en flok legende drenge.

* 2008: Liget af et højst fire dage gammelt spædbarn bliver fundet i en plastikpose i et skovområde nær Horsens.

* 2007: Underkroppen fra liget af spædbarn bliver fundet i grusgrav i Storvorde syd for Aalborg.

* 2007: Liget af et spædbarn bliver fundet i en plastikpose i en å i Odense.