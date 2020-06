I bogen ‘Emilie Meng Mysteriet – Pigen Der Forsvandt’ står to nye vidner nu frem og fortæller om deres oplevelse den dag, Emilie Meng forsvandt.

Den ene af de to vidner er en ung kvinde, der i bogen fortæller, at hun hørte et skrig og en mandestemme samme morgen, som Emilie Meng forsvandt.

Kvinden sov hos sin mor på Motalavej i Korsør nær den sti, som Emilie Meng formodes at være gået ad om morgenen 10. juli 2016. Ud på de tidlige morgentimer blev hun vækket af det, som i bogen bliver beskrevet som et 'højt, skingert skrig udstødt af lungernes fulde kraft'.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til bowe@bt.dk eller jvla@bt.dk

Umiddelbart efter fulgte en mandestemme, fremgår det af bogen. Hun kunne imidlertid ikke høre, hvad der blev sagt.

Kvinden er det andet vidne, der kan have hørt Emilie Meng den morgen, hvor hun forsvandt.

En udviklingshæmmet beboer på et bofællesskab har tidligere stået frem i et DR-program og fortalt, at han ligeledes hørte et skrig den morgen, Emilie forsvandt.

»En pige. Jeg hørte hende godt om natten. Hun skreg,« lød det fra manden.

Da kvinden senere samme dag fandt ud af, at en ung teenagepige fra Korsør var forsvundet, kontaktede hun straks politiet for at fortælle om sin oplevelse. Men her blev hun ifølge bogen »fejet« af banen, og hun hørte aldrig fra politiet igen.

Kvinden, der hørte skriget, er ikke den eneste, der sidder tilbage med oplysninger fra de første skæbnesvangre timer i den forfærdelige sag.

Så en hvid varevogn

Karina Jensen, der ligeledes står frem i bogen, fortæller, at hun kørte ad Vestre Ringvej ved Borup sammen med en kollega klokken 23.30 den 10. juli 2016 –altså godt 20 timer efter at Emilie Meng sidst blev set i live.

Pludselig ser hun en stor hvid varevogn med lyset tændt holde parkeret på parkeringspladsen ved Regnemarks Bakke – dér, hvor man fem og en halv måned senere fandt Emilie Mengs lig. Varevognen gyngede kraftigt fra side til side.

'Hun kunne ikke se nogen i bilen, men det var tydeligt, at der var nogen derinde. Og det, de havde gang i, lignede ifølge Karina Jensen noget, der hørte til i soveværelset. Ikke på en afsides landevej,' står der i bogen.

Da Karina Jensen havde sat kollegaen af, kørte hun samme vej tilbage.

Varevognen holdt fortsat parkeret på parkeringspladsen, men den bevægede sig ikke længere. Karina Jensen forsøgte at kigge ind i bilen, da hun passerede den, men hun kunne ikke se nogen.

I perioden efter tænkte hun ikke nærmere over sin oplevelse. Først da Emilie Meng blev fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke 24. december 2016 og politiet efterlyste en hvid varevogn, kom hun i tanke om den sommeraften igen.

'Hun kiggede straks på sin vagtplan for at sikre sig, at det var den weekend, hun havde været på arbejde. Det var det. Hun var nødt til at kontakte politiet,' lyder det i bogen.

Politiet var ifølge Karina Jensen mest interesseret i, om bilen var hvid eller grå, men det var Karina Jensen ikke sikker på, fordi varevognens lygter havde blændet hende. Hun kunne heller ikke sige, hvilken model der var tale om, og efterfølgende hørte hun aldrig fra politiet igen.

Karina Jensen er den dag i dag stadig bange for, at det kan have været Emilie Meng, der var inde i den hvide varebil sent søndag aften den 10. juli.

I 'Emilie Meng Mysteriet – Pigen Der Forsvandt', som udkommer tirsdag den 23., forsøger bogens forfattere Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen at finde ud af, hvad der skete med den unge pige den nat, hun sporløst forsvandt fra Korsør.