For anden nat i træk kom det til uroligheder mellem politiet og unge i Gellerupparken.

Endnu en gang måtte brandvæsenet tilkaldes og politiet skærme sig for flyvende sten og vildfarende fyrværkeri.

Over for B.T. oplyser Gert Bisgaard, der er fungerende politiinspektør hos Østjyllands Politi, at urolighederne natten til søndag udviklede sig voldsomt som den foregående nat - dog med anholdelser til følge denne gang.

»Der er blevet kastet med sten, og der er blevet brændt nogle containere af. Og så har vi anholdt nogle stykker,« siger Gert Bisgaard.

Tre personer er i nat blevet anholdt i forbindelse med uroligheder i det vestlige Aarhus, hvor der blev sat ild til skraldespande, affyret fyrværkeri og kastet sten mod politiet. Ingen politifolk kom dog noget til

Den fungerende politiinspektør ønsker ikke at sige mere, men henviser til en uddybende pressemeddelelse, hvori der står, at de tre anholdte er på henholdsvis 15, 16 og 18 år. De er alle fortsat sigtet, men løsladt igen.

I pressemedelelsen står der endvidere:

»Vores patruljer observerede sidst på aftenen og først på natten mange unge, også meget unge, på gaderne i Brabrand. Der var flere ildspåsættelser i skraldespande og i en enkelt bil, og der blev flere gange kastet med sten efter politiets biler og affyret fyrværkeri på gaden, men ingen politifolk blev ramt,« udtaler Gert Bisgaard.

Mand skudt i benet fredag

Det var anden dag i træk, at politi og brandvæsen måtte møde talstærkt op i boligområdet.

Natten mellem fredag og lørdag opstod der tumult, efter at Stram Kurs havde afholdt demonstration tidligere fredag eftermiddag.

Her blev en 52-årig mand skudt i benet af politiet, efter han pludselig trak en kniv.

Manden blev hurtigt erklæret uden for livsfare.

Den 52-årige mand sigtes for drabsforsøg, og en 40-årig formodet medgerningsmand sigtes for medvirken til drabsforsøg. Begge blev på et efterfølgende retsmøde varetægtsfængslet i fire uger.