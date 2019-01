88 dage nåede den 13-årige amerikanske pige Jayme Closs at være fanget i Jake Thomas Pattersons hus, før hun blev fundet i live.

Kidnapperen blev kort efter anholdt, og nu begynder det at vælte ind med detaljer fra de 88 frygtelige dage i huset.

Og én af dem, måske den mest modbydelige, handler om en særlig julefrokost.

Det skriver Milwaukee Journal Sentinel.

Teenageren Jayme Closs er blevet fundet i live efter tre måneder, hvor hun angiveligt er blevet holdt skjult af sin kidnapper. Foto: FBI HANDOUT

Jake Thomas Patterson valgte nemlig at invitere hele Patterson-klanen til den årlige julefrokost, selv om den 13-årige pige befandt sig i huset.

»Gem dig under sengen,« beordrede Jake.

»Hvis du siger én lyd eller forsøger at stikke af, så dræber jeg dig,« sagde han også.

Og sådan skete det altså, at Jake Thomas Patterson og familien mæskede sig i julemad, mens Jayme Closs lå under en seng i et andet rum i huset.

Jayme Closs var et bevidst mål for 21-årige Jake Thomas Patterson. Foto: Barron County Sheriff's Department

Familien vidste angiveligt intet ifølge Milwaukee Journal Sentinel, men Jake Thomas Patterson gjorde også sit for, at det ikke skulle være tilfældet.

Rundt om dobbeltsengen, hvor den 13-årige pige lå, placerede han tunge kasser, så hun intet kunne se og ikke kunne komme ud, og så spillede han desuden også musik foran gæsterne, så eventuelle råb eller skrig ikke kunne høres.

Den nøje planlagte og brutale kidnapning fandt sted den 13. oktober sidste år.

Jayme befandt sig med sin mor og far - James og Denise Closs - i familiens hus i Barron i Wisconsin, da en bil rullede ind i indkørslen.

Jeanne Nutter var ude og gå med sin hund i udkanten af byen Gordon i Wisconsin, da hun pludselig fik øje på en tynd og bleg pige. Pigen viste sig at være den 13-årige forsvundne Jayme Closs, som var flygtet fra et hus længere nede ad vejen. Foto: Kerem Yucel/Ritzau Scanpix

Familien ventede ikke gæster, så James Closs gik ud for at tjekke, hvem der var ankommet.

Det var 21-årige Jake Thomas Patterson, og han kvitterede med at dræbe James Closs med ét dødbringende skud fra et haglgevær.

Jayme og hendes mor hørte det og gemte sig på badeværelset.

Men Jake Thomas Patterson fandt mor og datter siddende i badekarret. Rædselsslagne.

Han satte tape for Jaymes mund og bandt hendes arme, før han skød og dræbte moderen.

Herefter hev han 13-årige Jayme ud i sin bils bagagerum, og det blev starten på 88 dages fangenskab, der heldigvis blev afsluttet tidligere på måneden, da en hundelufter pludselig opdagede en tynd og afkræftet pige, der viste sig at være Jayme.

Hun var undsluppet.

Jake Thomas Patterson risikerer livstid for at have dræbt 56-årige James Closs og 46-årige Denise Closs og for at have kidnappet 13-årige Jayme Closs.