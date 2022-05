Onsdag kom en grusom sag for retten i Aalborg.

En 37-årig mand er tiltalt for drabsforsøg på sin 32-årige ekskone og nægter sig skyldig. Anklageskriftet lyder på, at han trængte ind i hendes lejlighed, overfaldt hende, stak hende med en kniv flere gange og råbte:

»Du har været utro. Jeg slår dig ihjel, jeg vil drikke dit blod. Jeg skal nok vise dig,« imens han tildelte kvinden flere alvorlige læsioner på ryg, hænder og venstre arm.

Derefter skulle hun have flygtet fra lejligheden og søgt hjælp, hvorefter den 37-årige mand blev anholdt umiddelbart efter.

Tirsdag i retten mente han dog, at ekskonen har truet ham og hans forældre, været ham utro flere gange og ikke mindst været den, der angreb ham med en kniv i hendes lejlighed 5. maj 2021, hvor hændelsen fandt sted.

Onsdag, da ekskonen fik ordet, var historien dog en helt anden.

Ægteskabet blev arrangeret af deres forældre og var aldrig godt. Han udspionerede hende, anklagede hende for utroskab og spyttede hende blandt andet i ansigtet. Sådan lød det ifølge Nordjyske fra hende.

Og 5. maj sidste år kulminerede det så.

Han kom op i hendes lejlighed, tog en kniv ud af sin jakkelomme og snittede hende i armen, så blodet sprøjtede ud på deres 12-årige søn, der stod ved siden af.

Deres to døtre på ni og 11 havde imidlertid gemt sig. Sønnen og den 32-årige kvinde kæmpede længe imod ham.

»Så holdt han sine hænder om min hals, men min søn fik revet hans hænder væk. Så nikkede han mig skaller, og min søn begyndte at slå ham,« fortalte hun ifølge Nordjyske.

Til sidst slap hende og børnene fra ham, og hun blev behandlet på sygehuset, lyder det fra kvinden.

I forbindelse med overfaldet valgte den 37-årige, ifølge politiet, at rasere lejligheden, hvori de begge befandt sig. Her skulle han have beskadiget et glasskab, glasbordplader, gardiner og et fjernsyn.

Der ventes at falde dom 2. juni.