I begyndelsen af marts blev en 55-årig mand dræbt, da et gigantisk træ blev savet over med vilje og væltede ned over hans bil i Sorø.

Seks unge mænd blev sigtet for drab, men under en måned senere dukkede der pludselig lignende tilfælde op i Nordjylland.

I slutningen af marts blev et træ, et legetårn og en række træpæle nemlig savet over flere steder i det nordjyske.

Politiet kunne efterfølgende fortælle, at alle de tre forhold indgik i én samlet efterforskning.

Men den efterforskning har ikke båret frugt, og i dag – snart to uger efter – er gerningsmanden eller mændene stadig på fri fod.

Derfor kommer Nordjyllands Politi nu med en opfordring til borgerne.

»Vi vil meget gerne høre fra nogen, der ved noget om sagen. Det kan være, at man har set eller hørt noget,« siger sagens efterforskningsleder, politikommissær Mikkel Brügmann, og fortsætter:

»Vi har fået en henvendelse om nogle træer i Hobro, der var blevet savet over. Vi har så siden vurderet, at det ikke skal være en del af denne efterforskning, men vi vil meget gerne have sådan nogle henvendelser.«

B.T. talte tidligere på måneden med den bilist, der endte med at køre ind i et fældet træ søndag den 31. marts.

Det drejede sig om Ian Crichton Smith, som var på vej hjem fra arbejde, da han så en bil holde i modsatte vejbane.

»Der er jo tit rådyr om aftenen, så jeg kørte lidt langsommere end normalt, og da jeg så ser en bil i modsatte vejbane, tror jeg, at den bil har ramt et dyr,« fortæller Ian Crichton Smith, der oprindeligt er fra Skotland, dagen derpå.

Men alt imens Ian Crichton Smith havde øjnene rettet mod venstre, lød der pludselig flere høje lyde i bilen.

Det er lydene af grene, der knækker, og en bil, der får sig nogle tæsk.

Ian Crichton Smith nåede at trykke bremsen i bund og fik stoppet bilen, uden at der skete ham noget.

»Jeg satte katastrofeblink på og trådte ud af bilen. Der kunne jeg se, at min bil havde fået nogle knubs, og så kom jeg i snak med kvinden i den anden bil, der åbenbart havde holdt tilbage for træet,« fortæller Ian Crichton Smith.

De to fik flyttet træet, men da Ian Crichton Smith inspicerede træstammen nærmere, var det tydeligt for ham, at træet var blevet savet over med vilje.