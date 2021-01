Vidner, der har set drabssigtede Thomas Gotthard med en blå fodertønde eller en grå sækkevogn, efterlyses.

Har du set præsten fra Frederikssund, Thomas Gotthard, med en blå fodertønde eller en grå sækkevogn?

Sådan spørger Nordsjællands Politi, der forsøger at opklare den 43-årige psykolog Maria From Jakobsens skæbne.

Maria From Jakobsen har været forsvundet siden den 26. oktober sidste år, og siden er hendes mand - præsten Thomas Gotthard - blevet sigtet for at have dræbt hende.

Det er en usædvanlig drabssag, ikke mindst fordi kvindens lig endnu ikke er dukket op.

Politiet lader imidlertid til at have fundet en brik, der passer ind i efterforskernes puslespil af sagen.

Efterforskningen har nemlig vist, at Thomas Gotthard den 6. november sidste år - 11 dage efter at Maria From Jakobsen forsvandt - skilte sig af med en blå fodertønde på en genbrugsplads.

Derfor efterlyser politiet nu vidner der enten har Thomas Gotthard med den blå fodertønde i tidsrummet mellem den 1. og den 6. november eller en, der har solgt ham en sådan fodertønde.

Efter at flere medier fik fat i retsbogen fra præstens aflukkede grundlovsforhør, kom det frem, at han angiveligt havde søgt på nettet om havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Det fremgik også af retsbogen, at politiet havde fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre hos manden.

Billeder fra videoovervågning viser, at Thomas Gotthard den 6. november var inde på Frederikssund Genbrugsplads.

Ud over den blå fodertønde bortskaffede den drabssigtede præst en grå sækkevogn.

Politiet oplyser, at sækkevognen er af mærket "Garden", og den har gråt stel og røde hjul.

Fodertønden er blå og har et sort låg med en spænderem af metal. Den vurderes at have en størrelse på cirka 60 liter og en højde på mellem 60 og 70 centimeter.

Politiet opfordrer personer, der har set Thomas Gotthard med sækkevognen mellem den 1. og 6. november, til at henvende sig på politiets telefonnummer, 114.

