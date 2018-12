Politiet har fundet nye spor i sagen om drabet på gravide Louise Borglit i Herlev. Det oplyser efterforskningsleder Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

32-årige Louise Borglit var gravid, da hun blev dræbt med en kniv 4. november 2016 i Elverparken i Herlev. Sagen er uopklaret.

De seneste dage har Forsvarets Advanced Search-enhed gennemtrevlet det nærliggende moseområde - Kagsmosen - efter et muligt gerningsvåben. Det har ført til en række fund, som politiet nu undersøger nærmere.

»Der er fundet en hel del spor, hvoraf nogle altid ikke vil være relevante, men i det her tilfælde er der også fundet spor, der kan vise sig at være vigtige. Blandt andet er der fundet en kniv, som det i hvert fald ikke umiddelbart kan udelukkes kan være det gerningsvåben, som vi leder efter,« siger politikommissær Ole Nielsen til B.T.

»Kniven lå i et vandløb langs stien til Kagsmosen - under en kilometer fra gerningsstedet i Elverparken,« tilføjer efterforskningslederen.

Den fundne kniv vil sammen med de øvrige mulige spor blive underkastet grundige kriminaltekniske undersøgelser for at fastslå, om de er interessante for efterforskningen af det to år gamle kvindedrab.

»Vi er i tæt dialog med teknikerne, og jeg forventer, at de kan give os en forholdsvis hurtig tilbagemelding på, om især kniven umiddelbart kan være interessant. Hvis det er tilfældet, skal den naturligvis gennem en række yderligere undersøgelser, som vil tage længere tid. Om der eksempelvis vil kunne findes brugbar dna-materiale på den, er svært at sige, men det kan ikke udelukkes selv om der skulle være gået to år, hvis betingelserne har været gode,« tilføjer politikommissæren.

Han ønsker af hensyn til det fortsatte efterforskningsarbejde ikke at give nærmere oplysninger om knivens karakter eller størrelse. Blandt andet fordi politiet også fortsat er interesset i henvendelser fra borgere, der støder på interessante effekter, der kan have forbindelse til drabet - eksempelvis knive.

Drabet på Louise Borglit er et af de senere års mest uhyggelige drab. Louise Borglit var gravid, da hun blev overfaldet, og det ufødte barn mistede også livet.

Sagen har givet politiet grå hår, for der har ikke været mange spor i sagen.

Et vidne så en mand i mørkt tøj løbe ud af Elverparken kort tid efter drabet, men det har ikke været muligt for politiet at identificere manden, som enten kan være gerningsmanden eller et vigtigt vidne.

Trods intense eftersøgninger er det ikke lykkedes at finde et gerningsvåben. Det regnede kraftigt den aften, drabet fandt sted, og en del tekniske spor på gerningstedet kan derfor være udviskede.

I håb om at finde nye spor, igangsatte Rigspolitiet for nyligt et såkaldt »peer review« - en særlig gruppe efterforskere, der ser på sagen igen med friske øjne.

Det er på baggrund af deres anbefalingerne, at vandløbene til og i Kagsmosen er blevet undersøgt.

Først blev Kagsmosen afsøgt med otte politihunde og ugen efter, altså i denne uge, med to hold fra Forsvarets Advanced Search-enhed, der via metaldetektorer og særlige teknikker finkæmmede området.