Politiet har fundet nye spor i sagen om drabet på gravide Louise Borglit i Herlev. Det oplyser efterforskningsleder Ole Nielsen til Herlev Bladet.

32-årige Louise Borglit var gravid, da hun blev dræbt med en kniv 4. november 2016 i Elverparken i Herlev. Sagen er uopklaret.

De seneste dage har Forsvarets Advanced Search-enhed gennemtrevlet nærliggende moseområde - Kagsmosen - efter et muligt gerningsvåben. Det har ført til en række fund, som politiet nu undersøger nærmere.

»Eftersøgningen er færdig, og det de har fundet er blevet afleveret til os til vurdering. Jeg kan sige, at der er fundet spor, som er sendt til kriminalteknisk undersøgelse«, siger Ole Nielsen og tilføjer, at der er blevet fundet mange forskellige ting i Kagsmosen i løbet af de tre dage.

Hvad det præcise er, der er blevet fundet kan han ikke komme ind på.

Drabet på Louise Borglit er et af de senere års mest uhyggelige drab. Louise Borglit var gravid, da hun blev overfaldet, og det ufødte barn mistede også livet.

Sagen har givet politiet grå hår, for der har ikke været mange spor i sagen. Et vidne så en mand i mørkt tøj løbe ud af Elverparken kort tid efter drabet, men det har ikke været muligt for politiet at identificere manden, som enten kan være gerningsmanden eller et vigtigt vidne.

Trods intense eftersøgninger er det ikke lykkedes at finde et gerningsvåben. Det regnede kraftigt den aften, drabet fandt sted, og en del tekniske spor på gerningstedet kan derfor være udviskede.

I håb om at finde nye spor, igangsatte Rigspolitiet for nyligt et såkaldt »peer review« - en særlig gruppe efterforskere, der ser på sagen igen med friske øjne.

Det er på baggrund af deres anbefalingerne, at Kagsmosen er blevet undersøgt.

Først blev Kagsmosen afsøgt med otte politihunde og ugen efter, altså i denne uge, med to hold fra Forsvarets Advanced Search-enhed, der via metaldetektorer og særlige teknikker finkæmmede området.