Canadisk politi siger, at de har fundet flere genstande som er direkte forbundet til to teenagere, der er mistænkt for tre mord.

19-årige Kam McLeod og 18-årige Bryer Schmegelsky har været på flugt fra myndighederne i op mod tre uger og er ikke set siden 22. juli.

De er mistænkt for at have dræbt en universitetslektor og et ungt kærestepar.

24-årige Chynna Deese og hendes 23-årige australske kæreste Lucas Fowler blev fundet skudt og dræbt 15. juli. Kæresteparret blev fundet døde i en grøft ved en motorvej i British Columbia (BC) ikke langt fra den varebil, der kørte rundt i.

Fire dage senere blev liget af 64-årige Leonard Dyck fundet to kilometer fra en udbrændt pick-up truck, der menes at have tilhørt de to eftersøgte.

Siden er de to mordmistænkte teenagere kørt tværs over canada, og menes nu at befinde sig i ødemarken. For nyligt fandt en eftersøgningshelikopteter en smadret grøn robåd ved en flodbred.

Nu har oplyser politiet, at man samme sted har fundet flere andre spor af de eftersøgte.

Hvilke genstande der er tale om, ønsker politiet ikke at oplyse.