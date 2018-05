Har du som vidne oplevet at blive udsat for vold? Så vil BT gerne tale med dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Med en ny vidnepakke vil regeringen nu komme det stigende antal voldstilfælde mod vidner i bandesager til livs.

Et enigt Folketing har i dag besluttet, at det skal være sikrere for vidner at vidne i sager mod bandemedlemmer, efter man de seneste år har set en stigning i antallet af vidner, der bliver udsat for vold.

'Vi har desværre set eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod bandemedlemmer af frygt for konsekvenserne. Vidners rolle i retssager har en fundamental betydning for retssamfundet, hvor trusler og utryghed aldrig må blive afgørende for deres tilstedeværelse i retssalen,' lyder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2017 blev registreret 715 tilfælde af vold mod vidner eller deres nærmeste. Det var en markant stigning i forhold til året før i 2016, hvor man registrerede 634 tilfælde, mens man i 2015 registrerede 605 tilfælde og 584 i 2015.

»En vigtig forudsætning for, at vi kan komme efter bandemedlemmerne, er, at vidner går til politiet og hjælper med at få banderne bag tremmer. Hverken frygt for repressalier eller trusler må nogensinde stå i vejen for, at vidner stiller sig i vidneskranken,« siger Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der har foreslået de nye initiativer, og tilføjer:

»Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag er med til at skabe bedre forhold for vidner, hvor vi bl.a. fjerner bandemedlemmer fra tilhørspladserne, styrker vidnernes muligheder for at fremstå anonymt i politirapporten og sikrer, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse fremover ikke fremgår af politirapporter og i straffesager.«

Initiativerne i den nye vidnepakke omfatter blandt andet:

Beskyttelse af oplysninger om vidners navne og adresser i politirapporter.

Utrygge vidner skal have bedre mulighed for at afgive vidneforklaring via videolink.

Bestemte personer eller grupper – herunder bandemedlemmer - skal nægtes adgang til retssalen, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring.

Nul-tolerance over for manifestationer foran retsbygninger. Politiet skal have et skærpet fokus på i videst mulig udstrækning at håndhæve bl.a. straffelovens og ordensbekendtgørelsens regler, når grupper af bandemedlemmer forsamles foran retsbygninger og i den forbindelse begår lovovertrædelser.

Vidnepakken er en del af de 12 initiativer, som Søren Pape Poulsen præsenterede i sommer i forbindelse med den bandekonflikt, der udspillede sig rundt om i landet og i særdeleshed i København. Her blev der også præsenteret et forslag om at skærpe straffen for trusler mod vidner. Det lovforslag er man i øjeblikket ved at behandle i Folketinget.

Den nye vidnepakke træder i kraft 1. juli 2018.