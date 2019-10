Efterforskningen i sagen, hvor to mænd er sigtet for drab og brand i henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev på Sjælland, tegner et skræmmende billede.

Undervejs er der nemlig opstået en mistanke om, at de sigtede ligeledes står bag andre kriminelle forhold - heriblandt et hjemmerøveri i Skibby.

Der er derfor blevet rejst yderligere sigtelser mod de to mænd på henholdsvis 34 og 42 år, skriver Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse.

»Vores efterforskning tegner et meget bekymrende billede af de to anholdte, som vi mistænker for at være indblandet i flere andre alvorlige og grove forbrydelser ud over de to drab og hjemmerøveriet i Skibby,« fortæller politiinspektør Kim Kliver.

De to mænd fra Korsør og Sneslev har siddet varetægtsfængslet siden juni, hvor de blev anholdt i forbindelse med drabene på to ældre mænd.

Den ene sag omhandler 68-årig Kiehn Andersen. Han blev 20. april dræbt i sit hjem i Ruds Vedby.

Han blev stukket mellem 15 og 20 gange i maven, og herefter blev hans lig bragt til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse og dumpet i en sø.

Den anden sag, der er central for mistanken mod de to mænd, drejer sig om 80-årige Poul Frank Jørgensen.

Han blev 16. juni fundet dræbt i sit hjem i Vemmelev. Også han var blevet udsat for flere knivstik.

Efter begge drab blev ofrenes huse sat i brand.

Politiet er som tidligere nævnt fortsat i gang med efterforskningen og holder derfor kortene meget tæt ind til kroppen.

»Vi fortsætter med en dybdegående efterforskning mod de to mænd indtil alle kort i sagen er blevet vendt,« fortæller Kim Kliver.