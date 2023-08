Der er gang i politikredsene rundt omkring i Danmark.

Efter at Justitsministeriet og Rigspolitiet torsdag valgte at skærpe grænsekontrollen i Danmark, så har de forskellige politikredse fået noget at se til.

Nordjyllands Politi sender derfor ekstra betjente til de nordjyske grænseovergange i Aalborg Lufthavn og ved havnene i Hirtshals og Frederikshavn.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»Et øget tilsyn fra den uniformerede patruljetjeneste ved de nordjyske grænseovergange – det er Hirtshals, Frederikshavn og Aalborg Lufthavn.«

»Vores tilsyn vil være en udvidelse af vores eksisterende kontrolforpligtelser, og det betyder, at man som borger eller rejsende i havn eller lufthavn vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol fra politiet,« lyder det.

Man skærper grænsekontrollen i Danmark efter den seneste tids koranafbrændinger.

Vejdirektoratet forventer, at man kommer til at opleve kø og gener, hvis man skal hjem over grænsen.

Dog forventer man ikke det store postyr i Nordjylland, siger fungerende politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Henrik Skals

»Det er Nordjyllands Politis opfattelse, at borgere og rejsende i det nordjyske kun vil kunne opleve ganske få gener ved denne midlertidige skærpelse af indsatsen ved de indre danske grænser, men man vil dog, periodevis, kunne opleve lidt ekstra politifolk ved grænseovergangene.«

»Politikredsen beder om borgernes forståelse, hvis der, mod forventning, skulle opstå mindre forsinkelser i forbindelse med, at vi udfører vores arbejde,« siger Henrik Skals.