En af de betjente, der var involveret i eftersøgningen af den britiske kvinde Sarah Everard, er havnet i problemer.

Årsagen er, at betjenten angiveligt skal have delt en 'upassende grafik' med nogle kolleger – som efterfølgende valgte at indberette personen.

Det skriver BBC.

Betjenten delte ifølge politiet den 'upassende grafik' via sociale medier i torsdags, hvilket fik flere kolleger fra Metropolitan Police Service til at reagere, da de 'var bekymrede over indholdet'.

Arkivfoto af Sarah Everard. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

Den pågældende betjent er nu blevet placeret i en ny funktion, hvor vedkommende ikke har kontakt med offentligheden, mens sagen bliver undersøgt.

Fordi betjenten var indsat til at bevogte og sikre det område i Kent, hvor der i sidste uge blev foretaget undersøgelser – efter liget af den forsvundne Sarah Everard blev fundet der – er sagen også én, som Independent Office for Police Conduct (IOPC), der holder øje med betjentes opførsel, kigger nærmere på.

I en pressemeddelelse oplyser IOPC, at der dog ikke er tale om et billede af den dræbte kvinde:

»Efter at have set 'grafikken' kan vi bekræfte, at det ikke indeholder fotografiske billeder eller andet materiale fra eller relateret til efterforskningen af frøken Everards død eller billeder af hende,« lyder det.

Endnu er det ikke kommet frem, hvad grafikken viste, men ifølge det britiske medie Daily Mail er der angiveligt tale om et såkaldt 'meme', der viser billeder af en uniformeret betjent, der bortfører en kvinde.

Det er dog ikke bekræftet.

Sarah Everard var 3. marts omkring klokken 21.00 på vej hjem efter at have besøgt en veninde i Clapham i det sydlige London, da hun pludseligt forsvandt.

Undervejs på den omkring fire kilometer lange tur hjem havde 33-årige Sarah ringet til sin kæreste, og hun var blevet fanget på flere overvågningskameraer.

Her ses et af de overvågningsbilleder, der fangede Sarah, mens hun var på vej hjem 3. marts. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

Sidst var klokken 21.28 – og derefter blev hun ikke set igen.

Siden er en 48-årig politibetjent fra selvsamme Metropolitan Police Service blevet anholdt i sagen, og han er sigtet for at have kidnappet hende, mens hun gik på gaden, og for at have dræbt hende.

Sarahs lig blev fundet i et skovområde 10. marts i en sæk, der normalt bruges på byggepladser, omkring 80 kilometer fra der, hvor hun sidst blev set. Hendes identitet blev efterfølgende slået fast ved en undersøgelse af hendes tandsæt.

Sarah Everards familie er ifølge BBC blevet gjort bekendt med, at en betjent er blevet fjernet fra tjeneste som følge af undersøgelsen om den upassende grafik.

Sagen er samtidig den seneste i rækken af dårlige sager for Metropolitan Police Service, der også er blevet kritiseret for håndteringen af en mindehøjtidelighed for Sarah Everard i weekenden, hvor der opstod sammenstød mellem de fremmødte og politiet. Det kan du læse mere om HER.