Københavns Politi offentliggør nye oplysninger om 28-årige Kira Lilleeng, der har været forsvundet i fire dage.

Onsdag efterlyste politiet Kira Lilleeng, der sidst blev set mandag den 4. november kort før kl. 17 ved Byglandsgade på Amager.

Nu frigiver politiet overvågningsbilleder og udsender samtidig et signalement af kvinden.

Politiet beskriver i en pressemeddelelse Kira Lilleeng som 158-161 cm høj, etnisk dansk af udseende, spinkel af bygning, mørkebrunt hår, blå øjne. Hun har sit for- og efternavn tatoveret rundt om det ene håndled.

Overvågningsbillede af Kira Lilleeng, der har været forsvundet i fire dage. Foto: Københavns Politi Vis mere Overvågningsbillede af Kira Lilleeng, der har været forsvundet i fire dage. Foto: Københavns Politi

På overvågningsbillederne er hun iklædt en grå frakke, der er bundet om livet med bindebånd, sorte bukser og sorte sko/støvler med sort bund. Hun bærer muligvis en sort taske med sort skulderrem.

Overvågningsbillederne stammer fra Lån & Spar Bank på Amagerbrogade 52 og optaget den 4. november kl. 16.58.

Politiet sagde onsdag, at de havde en formodning om, at Kira Lilleeng kan opholde sig på Vesterbro, hvilket de bygger på oplysninger fra pårørende og andre, de har talt med.

»Vi leder fortsat efter hende, men desværre er der gået så lang tid, at hun kan have bevæget sig langt væk,« sagde vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til B.T. onsdag.

Kira Lilleeng har været forsvundet siden 4. november. Foto: Københavns Politi / privatfoto Vis mere Kira Lilleeng har været forsvundet siden 4. november. Foto: Københavns Politi / privatfoto

Til TV2 Lorry har politiet udtalt, at de frygter for hendes liv.

»Vi har oplysninger om, at hun er selvmordstruet, og vi frygter derfor for hendes helbred,« har efterforskningsleder ved Københavns Politi, Søren Lauritsen sagt til TV 2 Lorry.

Han tilføjede, at selvom politiet mistænker, at hun kan opholde sig på Vesterbro, er der intet som tyder på at hun har tilknytning til misbrugsmiljøet i området.

Personer, der har oplysninger om Kira Lilleengs færden, kan kontakte Københavns Politi på 1-1-4.