Tre myrdede pensionister kunne muligvis stadig have været i live, hvis ikke Højesteret havde omstødt en forvaringsdom til den formodede seriemorder fra Østerbro.

I en alder af bare 17 år blev den i dag 27-årige formodede seriemorder James Schmidt, der er sigtet for drab på tre pensionister, idømt en af landets strengeste straffe – forvaring på ubestemt tid.

Først i byretten og siden i landsretten blev den dengang 17-årige James Schmidt, som dengang hed Lual Lual, idømt en forvaringsdom for voldtægt af en ung pige på bare 14 år samt drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel, og den 17. januar 2017 var den nu drabssigtede James Schmidt igen på fri fod – for en kort stund.

De fem dommere i Højesteret – Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Michael Rekling – lagde blandt andet mandens unge alder til grund for omstødelsen.

'Under hensyn til, at T var 17 år på gerningstidspunkterne og ikke tidligere har været straffet, finder Højesteret, at der – uanset karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysningerne om hans person – ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fængsel i medfør af straffelovens § 70, stk. 2.,' står der i dommen fra Højesteret, som B.T. har fået indsigt i.

'Henset til karakteren og beskaffenheden af den alvorlige kriminalitet, som T er fundet skyldig i, og under hensyn til hans alder på gerningstidspunkterne, fastsætter Højesteret straffen til fængsel i 7 år,' lød dommen til James Schmidt, der altså har taget navneforandring siden.

I dag, to år efter, sidder manden varetægtsfængslet for drab på tre pensionister, heriblandt den tidligere Robinson-vinder Malene Hasselblads mor.

James Schmidt, der kom til Danmark fra Sydsudan, da han var syv år gammel, nægter sig skyldig.

Den formodede seriemorder var indtil forrige uge beskyttet af navneforbud, men det valgte en dommer ved Københavns Byret at ophæve. Siden blev den beslutning kæret til landsretten, hvor en dommer mandag har stadfæstet byrettens afgørelse.

Tog kvælertag på mors veninde

Det var den 5. august 2009 omkring klokken 22, at den dengang 17-årige James Schmidt i sit hjem havde besøg af en 14-årig pige, som han endte med at voldtage.

Efter voldtægten filmede James Schmidt pigen med sin mobil, mens han tvang hende til at love ikke at sige noget til sine forældre.

»Jeg har ikke voldtaget dig, vel?« sagde han på optagelsen.

»Nej,« svarede hun tøvende.

»Og vi er enige om, at det var frivilligt?«

»Ja.«

»Godt,« sagde han tilfreds.

Optagelsen skulle ifølge den dømte dokumentere, at han ikke havde gjort noget forkert.

Alligevel blev den i dag drabssigtede anholdt og varetægtsfængslet for voldtægten.

Et halvt år efter, den 24. februar, fik James Schmidt besøg af sin mors 30-årige veninde på den lukkede ungdomsinstitution, han var på, og her gik det igen galt.

James Schmidt endte med at tage kvælertag på den 30-årige kvinde, indtil hun mistede bevidstheden, hvorefter han forsøgte at voldtage hende.

Kvinden kom imidlertid til bevidsthed igen og klemte til i den 18-åriges kønsdele, så voldtægten blev afværget.

»Det var hende, der ville. Pludselig rejste hun sig op og tog sit tøj af. Hun angreb mig nærmest og rørte ved min pik. Og for at stoppe hende tog jeg kvælertag på hende,« forklarede James Schmidt i den forbindelse under et retsmøde.

Den forklaring valgte retten ikke at tro på, og det udløste således en forvaringsdom i byretten såvel som i landsretten, mens Højesteret valgte at omstøde dommen til syv års fængsel.