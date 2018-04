Flere naboer til familiedrabet på Nørregårdsvej i Stenstrup på Fyn er i chok, efter to børn blev fundet dræbt i en villa, hvor faren havde taget sit eget liv.

Det kommer helt bag på naboen Anders Vahl.

»Han var en helt normal fyr, og der var intet mistænkeligt omkring ham overhovedet. Han har ofte haft børnene på adressen, hvor de har leget. Så det kommer som et chok for os alle,« siger naboen Anders Vahl til BT om den 47-årige far, der ifølge BTs oplysninger arbejdede som virksomhedskonsulent.

En far og to børn fundet døde i en ejendom på Nørregårdsvej i Stenstrup på sydfyn, nordvest for Svendborg, onsdag den 4. april 2018.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen En far og to børn fundet døde i en ejendom på Nørregårdsvej i Stenstrup på sydfyn, nordvest for Svendborg, onsdag den 4. april 2018.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

Én af de andre naboer havde talt flere gange med familiefaren over hækken.

»Det var dog frygteligt, det er virkeligt trist at høre. Jeg har kun talt med ham over hækken nogle gange. Han har boet her i mange år og har boet her alene i et par år,« siger naboen og oplyser, at politiet spærrede Nørregårdsvej fra omkring kl. 17 tirsdag.



Fyns Politi blev tirsdag alarmeret om sagen fra en pårørende, der var bekymret for børnene.

På adressen fandt politiet en pige på seks år og en dreng på otte år, der var blevet dræbt. På adressen fandt politiet også børnenes far, en 47-årig mand, der havde taget sit eget liv. Han havde også bopæl på adressen.

'Det er politiets opfattelse, at børnene blev dræbt tidligere på tirsdagen af deres far,' skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet er netop nu i gang med at undersøge gerningsstedet i samarbejde med kriminalteknikere og retsmedicinere.

De to børn gik på Issø Skole i Stenstrup og ifølge BTs oplysninger flager skolen på halvt i dag.

En tredje nabo mødte faderen i påsken.

»Det kommer meget bag på de fleste, udadtil var der ingen problemer. Han var glad og tilfreds, da jeg mødte ham og børnene i hans søsters butik kort før påske, og her virkede alt godt,« siger den tredje nabo.

De pårørende er underrettet.