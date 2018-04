Nordsjællands Politi var tirsdag formiddag talstærkt til stede ved VUC og HF Nordsjælland i Helsingør.

Det oplyste politiet på Twitter uden at løfte sløret for, hvad det drejede sig om.

'Vi kommer med mere information snarest muligt,' lød det kort før klokken ti.

Kort efter klokken 11.30 oplyser politiet på Twitter, at man har fået en anmeldelse om, at der befandt sig en bevæbnet person på skolen. Politiet er fortsat på stedet, men har ikke fundet våben eller andet mistænkeligt, lyder det. Nordsjællands Politi oplyser desuden, at anmelderen oplyste et navn på en kvindelig studerende, og polititet har siden fået fat på de tre kvinder på skolen, der har det pågældende navn.

De tre anholdte kvinder er dog alle løsladt igen efter endte afhøringer.

Ifølge Helsingør Dagblad var der tidligere oplysninger om, at der var affyret et skud omkring klokken ni. Dette har politiet dog nu afkræftet.

'Der florerer pt. et rygte om, at der er løsnet skud ved VUC i Helsingør, og at en person skulle være ramt. Dette er ikke korrekt. Vi opfordrer til, at man ikke viderebringer oplysninger, der ikke er bekræftet af myndighederne,' skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Ifølge avisen er eleverne og lærerne blevet bedt om at låse sig inde i lokalerne og blokere indgangene.

Rektor på VUC og HF Nordsjælland i Helsingør, Ruth Kirkegaard, fortæller til BT, at hun ikke har nogen viden om, at der skal være affyret skud.

»Det har jeg intet hørt om,« siger hun.

»Jeg kan fortælle, at der er indgivet en trussel mod skolen på telefon, og det tager vi altid alvorligt og reagerer med det samme uanset, at vi ikke kender rigtigheden af truslen og kan få bekræftet, hvor den kommer fra,« siger hun.

»Vi har sat gang i vores interne alarmsystem og givet eleverne besked om, at de skal blive indendørs,« fortsætter hun.

Rektoren er dog ikke til stede på skolen og afhænger derfor af oplysninger fra skolen om, hvad der foregår.