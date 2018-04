Hvis du har oplysninger i sagen, må du gerne kontakte BT på 1929@bt.dk.

En 34-årig kvinde blev mandag aften fundet død på sin bopæl på Almindingensvej i Østermarie på det nordøstlige Bornholm.

Det oplyser efterforskningsleder hos Borholms Politi, Henrik Schou, der efterforsker dødsfaldet som drab.

»Vi fik anmeldelsen mandag klokken 22.26 via alarmcentralen fra kvindens 51-årige kæreste. Da vi ankommer til adressen, finder vi kvinden død, og vi formoder, at hun er blevet kvalt. Der var ingen blod på gerningsstedet,« siger Henrik Schou.

Politiet har anholdt kvindens 51-årige kæreste og sigtet ham for drab. Henrik Schou oplyser, at han er kendt af politiet, og at man kort før klokken ni er færdig med at afhøre manden.



Tirsdag kl. 13 skal den 51-årige i grundlovsforhør i byretten i Rønne på Bornholm. Det er endnu ukendt, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Netop nu er en retsmediciner på vej fra København til øen, og derfor går der en rum tid, før politiet ved mere om det formodede drab.

»Vi har endnu ikke noget motiv for det eventuelle drab,« siger Henrik Schou.

Politiet har underrettet den 34-årige kvindes pårørende.