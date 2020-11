To yngre mænd mistede livet og en blev hårdt såret under et skyderi på Nørre Allé nær supermarkedet Meny i Kalundborg sidste tirsdag.

Nu har politiet nye oplysninger i drabssagen.

Det er en afbrændt varebil, som ifølge Midt- og Vestsjællands Politi formentlig har relation til dobbeltdrabet, som politiet nu kan fortælle nyt om.

Den afbrændte bil er en hvid VW Transporter af årgang 2008. Den har registreringsnummer AE22641.

Bilen blev stjålet i Glostrup om morgenen den 14. november.

Under undersøgelserne af bilen har politiets efterforskere og kriminalteknikere gjort flere bemærkelsesværdige fund.

Der blev fundet skydevåben og en række spor i og omkring den afbrændte bil, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Våbnene skal nu undersøges nærmere af National Kriminalteknisk Center, som skal klarlægge, om der kan være tale om skydevåben anvendt ved skudepisoden.

Politiet håber, at frigivelsen af de nye oplysninger kan føre til flere henvendelser fra borgere, som har bemærket bilen før, under eller efter gerningspunktet tirsdag aften klokken 18.12 i sidste uge. Politiet er også meget interesseret i at høre fra vidner, som har bemærket den hvide VW Transporter i dagene op til drabstidspunktet.

»Vi arbejder benhårdt på at opklare sagen og har mange retninger i efterforskningen. Borgernes henvendelser i sagen har uvurderlig karakter, og vi håber de nye oplysninger om bilen, kan give anledning til, at flere vidner henvender sig, fordi de har bemærket køretøjet« siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der er efterforskningsleder på drabssagen.

Blot 14 minutter efter skyderiet modtog politiet et alarmopkald om en brændende bil på Eskebjergvej i Kalundborg – ikke langt fra gerningsstedet.



Af hensyn til den videre efterforskning ønsker Midt- og Vestsjællands Politi ikke at oplyse yderligere omkring de fundne våben eller den øvrige efterforskning i sagen på nuværende tidspunkt.