»Der er en stor del af nyt, væsentligt materiale, som aldrig har været fremlagt i nævningesagen, og som end ikke jeg har set før fredag.«

Sådan omtalte specialanklager Birgitte Ernst det nye materiale i mandagens retsmøde, hvilket nu fører til yderligere sigtelser, herunder en sigtelse for forsøg på manddrab.

Sagen er ellers tilbage fra 22. juli 2020. 1.8 millioner kroner var pakket i en plastikpose – det var prisen for de 50 kilo hash, som skulle indgå i handlen. Noget gik dog grueligt galt, for pludselig lød der skud, og en mand lå død i hestefolden ved travbanen.

Således var det kun seks ud af de syv personer på stedet, der også forlod det. Tre af dem er allerede dømt for narkodelen.

Til stede i Retten i Aarhus mandag var dermed de resterende tre. Heriblandt en 42-årig mand, som blandt andet er tiltalt for manddrab på rapperen Abukar Hassan Ali, også kendt som Shmur.

Egentlig skulle mandagens retsmøde blot have handlet om, hvorvidt de to andre tiltalte fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

Det drejer sig om en 26-årig mand og en 23-årig mand.

Men efter varetægtsfængslingen blev forlænget, begyndte et nyt grundlovsforhør, hvor anklager Birgitte Ernst fremlagde nye sigtelser på baggrund af det nye materiale.

Den 23-årige mand blev sigtet for forsøg på manddrab og for trusler, foruden sin tiltale for at have planlagt at sælge den store mængde hash.

Og det stemmer meget godt overens med den 42-årige mands forklaring om, at han affyrede skud i selvforsvar, da den 23-årige ifølge ham startede med at affyre skud.

»Jeg troede, han skulle til at likvidere mig. Han steg ud af bilen med handsker og en pistol i hånden og råber, at vi skal lægge os ned. Han havde to hænder på den og sigtede på os,« har den 42-årige mand tidligere forklaret i retten som grunden til, at han 22. juli affyrede det dræbende skud mod rapperen Shmur.

Om den nye sigtelse af den 23-årige ændrer noget for den 42-årige, der er sigtet for drabet på Abukar Hassan Ali, kan forsvareren dog ikke sige noget om endnu.

»Det ærlige svar er, at jeg ikke ved, om det får nogen betydning,« siger Henrik Stagetorn.

Bakker denne sigtelse op om, at din klient handlede i selvforsvar, som han tidligere har forklaret?

»Det er muligt, det vil blive konklusionen på det. Da retsmødet er foregået bag lukkede døre, kan jeg dog ikke give nogen konklusion endnu,« svarer anklager for den 42-årige, Henrik Stagetorn.

Den 23-årige nægtede sig skyldig, og retsmødet blev derfor afholdt bag lukkede døre. Anklager Birgitte Ernst kan derfor ikke komme med yderligere oplysninger i sagen.

Det er de nye oplysninger, der har fået sagen til at trække ud. Sagen blev ved sidste retsmøde udskudt, da der er kommet nye oplysninger fra Sky CC, der er en krypteret kommunikationstjeneste.

Oprindeligt skulle der være afsagt dom 13. oktober, men nu forventes sagen først afsluttet 4. marts 2022.

Retssagen fortsætter 22. december.