Østjyllands Politi kommer nu med nye oplysninger i sagen om drabet på den 18-årige gymnasieelev Mads Arberg fra Højbjerg. Ifølge politiet havde de sigtede i sagen planlagt at begå røveri mod den 18-årige søndag aften.

Et røveri, som endte i drab.

»Det er vores vurdering, at gerningsmændene har planlagt at begå røveri mod den 18-årige, som de havde en forudgående aftale om at mødes med,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Oplysningerne kommer ovenpå onsdagens grundlovsforhør, hvor den tredje formodede gerningsmand blev fremstillet og varetægtfængslet i fire uger frem til den 25. november.

I samme omgang oplyser politiet, at de har anholdt yderligere to mænd i sagen på henholdsvis 18 og 19 år.

Den ene blev løsladt efter endt afhøring og sigtelse, mens politiet nu er i gang med en vurdering af, hvorvidt den anden skal fremstilles i grundlovsforhør.

Han er sigtet for i forening med de andre at have planlagt dét røveri mod den 18-årige, som ifølge politiets opfattelse endte med drab.

»Med de seneste to anholdelser og sigtelser lægger vi endnu et lag på vores opklaring af søndagens drab i Viby. Vi fortsætter vores intensive efterforskning, og vi har stadig en del arbejde foran os,« siger Brian Voss Olsen.

Østjyllands Politi meddeler, at de ikke kan udelukke, at der kan komme yderligere anholdelser ud over de fem, som nu allerede er sigtet.

»Vi er i fuld gang med den videre efterforskning for at klarlægge, hvad der er sket før, under og efter drabet, og vi kan ikke afvise, at der kan komme yderligere anholdelser af personer, som kan have haft en rolle i forløbet,« siger politiinspektøren.

B.T. Aarhus har talt med Brian Voss Olsen for at komme nærmere, hvorfor de skulle mødes, da det også tidligere er blevet meldt ud, at politiet formoder, at der var en form for relation mellem den dræbte og gerningsmændene.

Han ønsker dog ikke at uddybe, hvad deres relation var, eller hvorfor de skulle mødes søndag aften i Viby tæt på Handelsgymnasiet, hvor 18-årige Mads Arberg var elev.

Det lader heller ikke til, at anklagemyndigheden og Østjyllands Politi er helt enige om, hvad der skete forud for drabet på den 18-årige søndag aften.

Ifølge specialanklager Jesper Rubows sigtelse, som han har læst op til de to grundlovsforhør, var både røveriet og drabet planlagt i forening på forhånd, men nu tyder politiets udmelding i stedet på, at drabet skyldes et røveri, som gik galt.